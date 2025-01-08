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В УАФ прокомментировали приезд Клоппа в Украину — что известно

8 января 2025 13:52
Станислав Костюк - Редактор
В УАФ объяснили, когда Юрген Клопп приведет работать в Украину
Тренер Юрген Клопп во время интервью. Фото: скриншот YouTube
Станислав Костюк - Редактор

Украинская Ассоциация футбола действительно ведет переговоры о сотрудничестве с бывшим тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. Немецкий наставник может приехать в Киев.

В УАФ определили предполагаемую дату визита Клоппа в Украину, сообщает "ТаТоТаке". 

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Накануне появилась информация о том, что бывший тренер "Майнца 05", дортмундской "Боруссии" и английского "Ливерпуля" Юрген Клопп приедет в Украину. Немецкий наставник может принять участие в воркшопе с тренерами украинских клубов. 

Андрей Шевченко
Президент УАФ Андрей Шевченко с футболистами сборной Украины. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Когда Клопп приедет в Киев 

В УАФ действительно ведутся переговоры с Юргеном Клоппом. После досрочного ухода из "Ливерпуля" 57-летний специалист взял паузу в тренерской работе, а через несколько месяцев после этого возглавил футбольное подразделение "Ред Булл". 

Клопп согласился приехать в Украину, в переговорах есть положительная динамика. Однако стороны пока не утвердили точную дату визита немецкого наставника в Киев. В УАФ хотят, чтобы это событие произошло во второй половине февраля. К этому времени все украинские команды вернутся в страну из заграничных сборов, тренеры смогут присутствовать на конференции с Юргеном Клоппом. 

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин узнал о планах "Реала" по поводу своей карьеры в клубе. 

Перспективный украинский футболист, который выступает за границей, вернется в один из клубов УПЛ. 

В команде Михаила Мудрика выработали стратегию, которая поможет сократить срок дисквалификации игрока. 

Боксер Владимир Кличко вышел на ринг и показал, в какой физической форме находится. 

Португалец Криштиану Роналду собирается вернуться в один из клубов, за который он уже выступал. 

спорт УАФ футбол УПЛ Юрген Клопп тренер

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