В УАФ объяснили, когда Юрген Клопп приведет работать в Украину

В УАФ прокомментировали приезд Клоппа в Украину — что известно
Украинская Ассоциация футбола действительно ведет переговоры о сотрудничестве с бывшим тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. Немецкий наставник может приехать в Киев.
В УАФ определили предполагаемую дату визита Клоппа в Украину, сообщает "ТаТоТаке".
Накануне появилась информация о том, что бывший тренер "Майнца 05", дортмундской "Боруссии" и английского "Ливерпуля" Юрген Клопп приедет в Украину. Немецкий наставник может принять участие в воркшопе с тренерами украинских клубов.
Когда Клопп приедет в Киев
В УАФ действительно ведутся переговоры с Юргеном Клоппом. После досрочного ухода из "Ливерпуля" 57-летний специалист взял паузу в тренерской работе, а через несколько месяцев после этого возглавил футбольное подразделение "Ред Булл".
Клопп согласился приехать в Украину, в переговорах есть положительная динамика. Однако стороны пока не утвердили точную дату визита немецкого наставника в Киев. В УАФ хотят, чтобы это событие произошло во второй половине февраля. К этому времени все украинские команды вернутся в страну из заграничных сборов, тренеры смогут присутствовать на конференции с Юргеном Клоппом.
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