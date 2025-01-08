В УАФ пояснили, коли Юрген Клопп приведе працювати в Україну

В УАФ прокоментували приїзд Клоппа до України — що відомо
Українська Асоціація футболу справді веде переговори про співпрацю з колишнім тренером "Ліверпуля" Юргеном Клоппом. Німецький наставник може приїхати до Києва.
В УАФ визначили передбачувану дату візиту Клоппа в Україну, повідомляє "ТаТоТаке".
Напередодні з'явилася інформація про те, що колишній тренер "Майнца 05", дортмундської "Боруссії" та англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп приїде в Україну. Німецький наставник може взяти участь у воркшопі з тренерами українських клубів.
Коли Клопп приїде до Києва
В УАФ дійсно ведуться переговори з Юргеном Клоппом. Після дострокового відходу з "Ліверпуля" 57-річний фахівець взяв паузу в тренерській роботі, а через кілька місяців після цього очолив футбольний підрозділ "Ред Булл".
Клопп погодився приїхати в Україну, у переговорах є позитивна динаміка. Однак сторони поки що не затвердили точну дату візиту німецького наставника до Києва. В УАФ хочуть, щоб ця подія відбулася в другій половині лютого. До цього часу всі українські команди повернуться в країну із закордонних зборів, тренери зможуть бути присутніми на конференції з Юргеном Клоппом.
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