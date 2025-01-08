В УАФ пояснили, коли Юрген Клопп приведе працювати в Україну

Тренер Юрген Клопп під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Українська Асоціація футболу справді веде переговори про співпрацю з колишнім тренером "Ліверпуля" Юргеном Клоппом. Німецький наставник може приїхати до Києва.

В УАФ визначили передбачувану дату візиту Клоппа в Україну, повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також:

Напередодні з'явилася інформація про те, що колишній тренер "Майнца 05", дортмундської "Боруссії" та англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп приїде в Україну. Німецький наставник може взяти участь у воркшопі з тренерами українських клубів.

Президент УАФ Андрій Шевченко з футболістами збірної України. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Коли Клопп приїде до Києва

В УАФ дійсно ведуться переговори з Юргеном Клоппом. Після дострокового відходу з "Ліверпуля" 57-річний фахівець взяв паузу в тренерській роботі, а через кілька місяців після цього очолив футбольний підрозділ "Ред Булл".

Клопп погодився приїхати в Україну, у переговорах є позитивна динаміка. Однак сторони поки що не затвердили точну дату візиту німецького наставника до Києва. В УАФ хочуть, щоб ця подія відбулася в другій половині лютого. До цього часу всі українські команди повернуться в країну із закордонних зборів, тренери зможуть бути присутніми на конференції з Юргеном Клоппом.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін дізнався про плани "Реала" з приводу своєї кар'єри у клубі.

Перспективний український футболіст, який виступає за кордоном, повернеться до одного з клубів УПЛ.

У команді Михайла Мудрика виробили стратегію, яка допоможе скоротити термін дискваліфікації гравця.

Боксер Володимир Кличко вийшов на ринг та продемонстрував, у якій фізичній формі перебуває.

Португалець Кріштіану Роналду збирається повернутися до одного з клубів, за який він уже виступав.