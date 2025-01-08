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В УАФ прокоментували приїзд Клоппа до України — що відомо

8 січня 2025 13:52
Станіслав Костюк - Редактор
В УАФ пояснили, коли Юрген Клопп приведе працювати в Україну
Тренер Юрген Клопп під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube
Станіслав Костюк - Редактор

Українська Асоціація футболу справді веде переговори про співпрацю з колишнім тренером "Ліверпуля" Юргеном Клоппом. Німецький наставник може приїхати до Києва.

В УАФ визначили передбачувану дату візиту Клоппа в Україну, повідомляє "ТаТоТаке". 

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Напередодні з'явилася інформація про те, що колишній тренер "Майнца 05", дортмундської "Боруссії" та англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп приїде в Україну. Німецький наставник може взяти участь у воркшопі з тренерами українських клубів.

Андрій Шевченко
Президент УАФ Андрій Шевченко з футболістами збірної України. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Коли Клопп приїде до Києва 

В УАФ дійсно ведуться переговори з Юргеном Клоппом. Після дострокового відходу з "Ліверпуля" 57-річний фахівець взяв паузу в тренерській роботі, а через кілька місяців після цього очолив футбольний підрозділ "Ред Булл".

Клопп погодився приїхати в Україну, у переговорах є позитивна динаміка. Однак сторони поки що не затвердили точну дату візиту німецького наставника до Києва. В УАФ хочуть, щоб ця подія відбулася в другій половині лютого. До цього часу всі українські команди повернуться в країну із закордонних зборів, тренери зможуть бути присутніми на конференції з Юргеном Клоппом.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін дізнався про плани "Реала" з приводу своєї кар'єри у клубі. 

Перспективний український футболіст, який виступає за кордоном, повернеться до одного з клубів УПЛ.

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Боксер Володимир Кличко вийшов на ринг та продемонстрував, у якій фізичній формі перебуває. 

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спорт УАФ футбол УПЛ Юрген Клопп тренер

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