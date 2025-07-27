Бывший украинец Крылов снова проиграл нокаутом под флагом России — видео

В UFC избили украинца, любившего "ДНР" и ставшего россиянином
В Абу-Даби завершился турнир UFC on ABC 9. В одном из боев в октагон вышел бывший украинский боец Никита Крылов, который сейчас представляет Россию.
Крылов дрался с представителем Узбекистана Богданом Гуськовым в рамках полутяжелого дивизиона, сообщил портал Новини.LIVE.
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Бой завершился досрочной победой Гуськова. Крылов пытался работать первым номером, оказывая давление на соперника, тогда как Богдан действовал на контратаках.
В первом раунде Гуськов поймал Крылова мощным правым ударом в голову, отправив его в нокдаун. Затем Богдан бросился добивать и не дал Никите шансов восстановиться, завершив бой техническим нокаутом.
Гуськов одержал четвертую подряд победу в UFC. При этом, Крылов потерпел второе подряд поражение нокаутом в первом раунде — в апреле 2025 года его также нокаутировал Доминик Рейес.
Интересно, что Крылов после получения российского гражданства дважды подряд проиграл нокаутом в первом раунде.
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