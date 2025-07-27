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Главная Спорт В UFC избили украинца, любившего "ДНР" и ставшего россиянином

В UFC избили украинца, любившего "ДНР" и ставшего россиянином

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 10:17
Бывший украинец Крылов снова проиграл нокаутом под флагом России — видео
Никита Крылов и Богдан Гуськов. Фото: mmajunkie-eu.usatoday.com

В Абу-Даби завершился турнир UFC on ABC 9. В одном из боев в октагон вышел бывший украинский боец Никита Крылов, который сейчас представляет Россию.

Крылов дрался с представителем Узбекистана Богданом Гуськовым в рамках полутяжелого дивизиона, сообщил портал Новини.LIVE.

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Бой завершился досрочной победой Гуськова. Крылов пытался работать первым номером, оказывая давление на соперника, тогда как Богдан действовал на контратаках.

В первом раунде Гуськов поймал Крылова мощным правым ударом в голову, отправив его в нокдаун. Затем Богдан бросился добивать и не дал Никите шансов восстановиться, завершив бой техническим нокаутом.

Гуськов одержал четвертую подряд победу в UFC. При этом, Крылов потерпел второе подряд поражение нокаутом в первом раунде — в апреле 2025 года его также нокаутировал Доминик Рейес.

Интересно, что Крылов после получения российского гражданства дважды подряд проиграл нокаутом в первом раунде.

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ММА UFC смешанные единоборства единоборства нокаут
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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