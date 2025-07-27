Колишній українець Крилов знову програв нокаутом під прапором Росії — відео

В UFC нокаутували українця, який любив "ДНР" та став росіянином
В Абу-Дабі завершився турнір UFC on ABC 9. В одному з боїв в Октагон вийшов колишній український боєць Микита Крилов, який наразі представляє Росію.
Крилов бився з представником Узбекистану Богданом Гуськовим в рамках напівважкого дивізіону, повідомив портал Новини.LIVE.
Колишньому українцю вимкнули світло на кілька секунд
Бій завершився достроковою перемогою Гуськова. Крилов намагався працювати першим номером, тиснучи на суперника, тоді як Богдан діяв на контратаках.
У першому раунді Гуськов спіймав Крилова потужним правим ударом у голову, відправивши його в нокдаун. Потім Богдан кинувся добивати й не дав Микиті шансів відновитися, завершивши бій технічним нокаутом.
Гуськов здобув четверту поспіль перемогу в UFC. Натомість Крилов зазнав другої поспіль поразки нокаутом у першому раунді — у квітні 2025 року його також нокаутував Домінік Рейес.
Цікаво, що Крилов після отримання російського громадянства двічі підряд програв нокаутом в першому раунді.
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