Колишній українець Крилов знову програв нокаутом під прапором Росії — відео

Микита Крилов та Богдан Гуськов. Фото: mmajunkie-eu.usatoday.com

В Абу-Дабі завершився турнір UFC on ABC 9. В одному з боїв в Октагон вийшов колишній український боєць Микита Крилов, який наразі представляє Росію.

Крилов бився з представником Узбекистану Богданом Гуськовим в рамках напівважкого дивізіону, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Колишньому українцю вимкнули світло на кілька секунд

Бій завершився достроковою перемогою Гуськова. Крилов намагався працювати першим номером, тиснучи на суперника, тоді як Богдан діяв на контратаках.

У першому раунді Гуськов спіймав Крилова потужним правим ударом у голову, відправивши його в нокдаун. Потім Богдан кинувся добивати й не дав Микиті шансів відновитися, завершивши бій технічним нокаутом.

Гуськов здобув четверту поспіль перемогу в UFC. Натомість Крилов зазнав другої поспіль поразки нокаутом у першому раунді — у квітні 2025 року його також нокаутував Домінік Рейес.

Цікаво, що Крилов після отримання російського громадянства двічі підряд програв нокаутом в першому раунді.

Нагадаємо, в мережі показали відео, де сини Олександра Усика перемагають в дзюдо.

Раніше в УАФ повідомили, чому не дозволяють грати на новому стадіоні "Інгульця".

Олімпійська призерка з дзюдо Дар’я Білодід шокувала потужними вправами в спортзалі.

Воротарем донецького "Шахтаря" цікавиться клуб із АПЛ.