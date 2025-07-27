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Головна Спорт В UFC нокаутували українця, який любив "ДНР" та став росіянином

В UFC нокаутували українця, який любив "ДНР" та став росіянином

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 10:17
Колишній українець Крилов знову програв нокаутом під прапором Росії — відео
Микита Крилов та Богдан Гуськов. Фото: mmajunkie-eu.usatoday.com

В Абу-Дабі завершився турнір UFC on ABC 9. В одному з боїв в Октагон вийшов колишній український боєць Микита Крилов, який наразі представляє Росію.

Крилов бився з представником Узбекистану Богданом Гуськовим в рамках напівважкого дивізіону, повідомив портал Новини.LIVE.

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Бій завершився достроковою перемогою Гуськова. Крилов намагався працювати першим номером, тиснучи на суперника, тоді як Богдан діяв на контратаках.

У першому раунді Гуськов спіймав Крилова потужним правим ударом у голову, відправивши його в нокдаун. Потім Богдан кинувся добивати й не дав Микиті шансів відновитися, завершивши бій технічним нокаутом.

Гуськов здобув четверту поспіль перемогу в UFC. Натомість Крилов зазнав другої поспіль поразки нокаутом у першому раунді — у квітні 2025 року його також нокаутував Домінік Рейес.

Цікаво, що Крилов після отримання російського громадянства двічі підряд програв нокаутом в першому раунді.

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Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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