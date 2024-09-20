В Украине обсуждают создание третьего футбольного турнира для клубов

Матч "Динамо" — "Ворскла". Фото: "Динамо"

В Украине команды проводят существенно меньше матчей, чем клубы из других европейских стран. Поэтому некоторые клубы предложили увеличить количество игр.

Добиться этого можно созданием нового турнира. Об этом сообщил Телеграм-канал "Футбол з вертольота".

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Украинскому футболу не хватает турниров

По информации источника, криворожский "Кривбасс" и ровенский "Верес" считают количество матчей в сезоне недостаточным и выдвинули предложение о новом турнире.

Новый турнир должен был бы стать украинским аналогом Кубка Английской лиги, который дополняет чемпионат и Кубок Англии.

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Однако другие украинские футбольные клубы не готовы к увеличению количества матчей из-за создания дополнительного турнира.

"При этом утверждают, что, хотя идея кажется интересной, большинство участников УПЛ её не поддерживают, так как не хотят тратить лишние средства и не получать никаких наград. Вопрос ещё на стадии обсуждения", — сообщил источник.

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