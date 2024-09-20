В Україні обговорюють створення третього футбольного турніру для клубів

Матч "Динамо" — "Ворскла". Фото: "Динамо"

В Україні команди проводять значно менше матчів ніж клуби з інших європейських країн. Тож деякі клуби запропонували збільшити кількість ігор.

Досягти цього можна створенням нового турніру. Про це повідомив Телеграм-канал "Футбол з вертольоту" .

Читайте також:

Матч "Верес" — "Кривбас". Фото: "Верес"

Українському футболу не вистачає турнірів

За інформацією джерела, криворізький "Кривбас" та рівненський "Верес" вважають кількість матчів у сезоні недостатньою і висунули пропозицію про новий турнір.

Новий турнір мав би стати українським аналогом Кубка Англійської ліги, який доповнює чемпіонат та Кубок Англії.

Матч "Шахтар" — "Карпати". Фото: "Шахтар"

При цьому інші українські футбольні клуби не готові до збільшення кількості матчів через створення додаткового турніру.

"При цьому стверджують, що хоча ідея здається цікавою, більшість учасників УПЛ її не підтримують, тому що не хочуть витрачати зайві кошти і не отримувати жодних нагород. Питання ще на стадії обговорення", — повідомило джерело.

Нагадаємо, Мудрик зможе перезапустити кар'єру в іншій лізі — готується трансфер.

Красюк розкрив правду, чому Усика затримали у Польщі.

Шовковський розкритикував одного з новачків "Динамо" — про кого йдеться.

Затримання Усика у Кракові — польські прикордонники повідомили деталі інциденту.

Дружина футболіста "Шахтаря" показала свої форми перед матчем Ліги чемпіонів — фото.