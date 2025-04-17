В Украине создадут адаптивный спорт для ветеранов и людей с инвалидностью

Сборная Украины по ампфутболу. Фото: УАФ

В Украине официально появится адаптивный спорт. Государство начнет целенаправленно над ним работать.

Соответствующее решение принято для поддержки ветеранов войны. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Новый спорт в Украине

Новое направление физической культуры будет создано в Украине для поддержки людей с инвалидностью и пострадавших от войны. За соответствующий законопроект проголосовала Верховная Рада.

Адаптивный спорт будет открыт для военных или гражданских с физическими или психологическими ограничениями. Его главной целью будет реабилитация, инклюзия и социализация людей, без акцента на соревнования или спортивные звания.

Военным этот вид спорта поможет быстрее интегрироваться в общество.

Также отметим, что этот шаг подчеркивает стремление государства создавать равные возможности и поддерживать тех, кто пострадал от войны или имеет инвалидность.

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