В Украине создадут адаптивный спорт для ветеранов и людей с инвалидностью

В Украине официально появится адаптивный спорт — что это такое
В Украине официально появится адаптивный спорт. Государство начнет целенаправленно над ним работать.
Соответствующее решение принято для поддержки ветеранов войны. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Новый спорт в Украине
Новое направление физической культуры будет создано в Украине для поддержки людей с инвалидностью и пострадавших от войны. За соответствующий законопроект проголосовала Верховная Рада.
Адаптивный спорт будет открыт для военных или гражданских с физическими или психологическими ограничениями. Его главной целью будет реабилитация, инклюзия и социализация людей, без акцента на соревнования или спортивные звания.
Военным этот вид спорта поможет быстрее интегрироваться в общество.
Также отметим, что этот шаг подчеркивает стремление государства создавать равные возможности и поддерживать тех, кто пострадал от войны или имеет инвалидность.
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