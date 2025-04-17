В Україні створять адаптивний спорт для ветеранів і людей з інвалідністю

Збірна України з ампфутболу. Фото: УАФ

В Україні офіційно з’явиться адаптивний спорт. Держава почне цілеспрацьовано над ним працювати.

Відповідне рішення ухвалене для підтримки ветеранів війни. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Новий спорт в Україні

Новий напрям фізичної культури буде створений в Україні для підтримки людей з інвалідністю та постраждалих від війни. За відповідний законопроект проголосувала Верховна Рада.

Адаптивний спорт буде відкритий для військових або цивільних із фізичними чи психологічними обмеженнями. Його головною ціллю буде реабілітація, інклюзія та соціалізаці людей, без акценту на змагання чи спортивні звання.

Військовим цей вид спорту допоможе швидше інтегруватися в суспільство.

Також зазначимо, що цей крок підкреслює прагнення держави створювати рівні можливості та підтримувати тих, хто постраждав від війни чи має інвалідність.

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