Ворскла разгромила Верес, Колос и Полесье сыграли вничью в 26-м туре УПЛ

Матч "Колос" - "Полесье". Фото: "Колос"

В рамках 26-го тура УПЛ прошли матчи в Полтаве и Ковалевке. "Ворскла" принимала "Верес", "Колос" играл с "Полесьем".

Оба матча завершились сенсациями, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Ворскла" — "Верес"

Полтавская "Ворскла" одержала уверенную победу над "Вересом" со счетом 3:0.

На 25-й минуте счет открыл Ибрагим Кане. Сергей Мякушко в касание перевел короткую передачу от Дениса Ндукве с левого фланга в центр штрафной, где Кане переиграл вратаря "Вереса".

Во второй раз "Ворскла" сбила на 58-й минуте. Мякушко с левого фланга он отдал пас на ближнюю стойку, где Денис Ндукве с острого угла пробил под вратарем — 2:0.

Финальную точку поставил Навин Малыш на 93-й минуте. После долгого выноса вратаря "Ворсклы" Исенко Малыш, стоя спиной к воротам, головой перебросил Кожухаря, установив окончательный счет — 3:0.

"Ворскла" — "Верес" 3:0

Голы: Кане, 25, Ндукве, 58, Малыш, 90+3

"Ворскла": Исенко — Крупский, Павлюк, Хрипчук, Бацула — Кане, Пердута, Скляр, Мякушко (Челядин, 78) — Иеде (Авдили, 83), Ндукве (Малыш, 70).

"Верес": Кожухарь — Куция, Гончаренко, Вовченко (Балаба, 46), Шевченко — Клец, Харатин (Кучеров, 62) — Луан (Годя, 62), Дахновский (Венделл, 72) — Степанюк, Гайдучик (Шарай, 46).

Предупреждения: Павлюк, Пердута

"Колос" — "Полесье"

"Полесье" и "Колос" разошлись миром, сыграв со счетом 1:1 в выездном матче для житомирян.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 46-й минуте "Полесье" открыло счет. Георгий Майсурадзе прорвался по левому флангу и отдал передачу в полукруг, откуда Эдуард Сарапий точно пробил в левый нижний угол — 1:0.

"Колос" ответил на 56-й минуте. После удара Максима Третьякова с правого фланга штрафной защитник Колоса Сергей Чоботенко неудачно перевел мяч на дальнюю штангу, где Владислав Велетень замкнул в пустые ворота, сравняв счет — 1:1.

"Колос" — "Полесье" 1:1

Голы: Велетень, 56 — Сарапий, 46

"Колос": Пахолюк — Сухарь (Демченко, 23), Бурда, Козик, Цуриков — Гагнидзе, Красничи, Ррапай (Ореховский, 63) — Третьяков (Алефиренко, 82), Сидоров (Ковталюк, 63), Велетень.

"Полесье": Волынец — Тейлор (Виале, 61), Чоботенко, Матич, Майсурадзе — Сарапий, Бабенко — Гуцуляк (Бристрич, 81), Крушинский (Андриевский, 74), Назаренко — Батиста (Битон, 81).

Предупреждения: Бурда — Гуцуляк, Крушинский

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