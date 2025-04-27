Ворскла розгромила Верес, Колос і Полісся зіграли внічию в 26-му турі УПЛ

Матч "Колос" — "Полісся". Фото: "Колос"

В рамках 26-го туру УПЛ пройшли матчі в Полтаві та Ковалівці. "Ворскла" приймала "Верес", "Колос" грав з "Поліссям".

У двох матчів обидва завершились сенсаціями, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Ворскла" — "Верес"

Полтавська "Ворскла" здобула впевнену перемогу над "Вересом" з рахунком 3:0.

На 25-й хвилині рахунок відкрив Ібрагім Кане. Сергій Мякушко в дотик перевів коротку передачу від Дениса Ндукве з лівого флангу до центру штрафного, де Кане переграв воротаря "Вереса".

Вдруге "Ворскла" збила на 58-й хвилині. Мякушко з лівого флангу він віддав пас на ближню стійку, де Денис Ндукве із гострого кута пробив під воротарем — 2:0.

Фінальну крапку поставив Навін Малиш на 93-й хвилині. Після довгого виносу воротаря "Ворскли" Ісенка Малиш, стоячи спиною до воріт, головою перекинув Кожухаря, встановивши остаточний рахунок — 3:0.

"Ворскла" — "Верес" 3:0

Голи: Кане, 25, Ндукве, 58, Малиш, 90+3

"Ворскла": Ісенко — Крупський, Павлюк, Хрипчук, Бацула — Кане, Пердута, Скляр, Мякушко (Челядін, 78) — Ієде (Авдилі, 83), Ндукве (Малиш, 70).

"Верес": Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко (Балаба, 46), Шевченко — Кльоц, Харатін (Кучеров, 62) — Луан (Годя, 62), Дахновський (Венделл, 72) — Степанюк, Гайдучик (Шарай, 46).

Попередження: Павлюк, Пердута

"Колос" — "Полісся"

"Полісся" та "Колос" розійшлися миром, зігравши з рахунком 1:1 у виїзному матчі для житомирян.

Обидва голи були забиті в другому таймі. На 46-й хвилині "Полісся" відкрило рахунок. Георгій Майсурадзе прорвався лівим флангом і віддав передачу в півколо, звідки Едуард Сарапій точно пробив у лівий нижній кут — 1:0.

"Колос" відповів на 56-й хвилині. Після удару Максима Третьякова з правого флангу штрафного захисник Колоса Сергій Чоботенко невдало перевів м’яч на дальню стійку, де Владислав Велетень замкнув у порожні ворота, зрівнявши рахунок — 1:1.

"Колос" — "Полісся" 1:1

Голи: Велетень, 56 — Сарапій, 46

"Колос": Пахолюк — Сухар (Демченко, 23), Бурда, Козік, Цуріков — Гагнідзе, Краснічі, Ррапай (Оріховський, 63) — Третьяков (Алефіренко, 82), Сидоров (Ковталюк, 63), Велетень.

"Полісся": Волинець — Тейлор (Віале, 61), Чоботенко, Матич, Майсурадзе — Сарапій, Бабенко — Гуцуляк (Брістрич, 81), Крушинський (Андрієвський, 74), Назаренко — Батіста (Бітон, 81).

Попередження: Бурда — Гуцуляк, Крушинський

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