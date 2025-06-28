Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Уайлдер вернулся в бокс и нокаутировал своего соперника

Уайлдер вернулся в бокс и нокаутировал своего соперника

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 10:59
Уайлдер нокаутировал Херндона в седьмом раунде и вернулся к победам
Деонтей Уайлдер. Фото: кадр из видео
Ключові моменти Ход боя Уайлдер — Херндон

На "Чарльз Кох Арене" в Вичите, США состоялось большое боксерское шоу. На нем выступил экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер.

Соперником "Бронзового бомбардировщика" стал американец Тайррел Херндон, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Для Уайлдера этот бой был первым после сокрушительного поражения от китайца Чжана Чжилея.

Ход боя Уайлдер — Херндон

В первом раунде Уайлдер активно работал джебом, пытаясь включить свою мощную правую руку, но Херндон избегал силовых ударов, ловко двигаясь по рингу.

Интереснее было во втором раунде, когда "Бронзовый бомбардировщик" отправил соперника в нокдаун левым хуком. Херндон сразу поднялся и заявил, что это был не нокдаун, а он просто потерял равновесие.

Уайлдер в следующих раундах доминировал благодаря джебу, но силовыми ударами правой рукой он часто промахивался. В четвертом раунде Херндон сумел ответить левым хуком, но к середине боя устал, начав чаще клинчевать.

В шестом раунде Уайлдер во второй раз отправил соперника в нокдаун. Херндон перешел в режим выживания, не отвечая на атаки.

Наконец, в седьмом раунде рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут. Для 39-летнего Уайлдера это первая победа с 2022 года, когда он выиграл у Роберта Хелениуса.

Напомним, Николай Шапаренко женился на невероятной красавице, которая является дочерью Максима Шацких.

"Динамо" отказалось от опытного защитника — что произошло.

Новый главный тренер мадридского "Реала" планирует изменить игру команды.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, почему Петр Порошенко не идет в футбол.

бокс Деонтей Уайлдер единоборства супертяжелый вес профессиональный бокс
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации