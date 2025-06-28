Уайлдер нокаутировал Херндона в седьмом раунде и вернулся к победам

Деонтей Уайлдер. Фото: кадр из видео

На "Чарльз Кох Арене" в Вичите, США состоялось большое боксерское шоу. На нем выступил экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер.

Соперником "Бронзового бомбардировщика" стал американец Тайррел Херндон, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ход боя Уайлдер — Херндон

В первом раунде Уайлдер активно работал джебом, пытаясь включить свою мощную правую руку, но Херндон избегал силовых ударов, ловко двигаясь по рингу.

Интереснее было во втором раунде, когда "Бронзовый бомбардировщик" отправил соперника в нокдаун левым хуком. Херндон сразу поднялся и заявил, что это был не нокдаун, а он просто потерял равновесие.

Уайлдер в следующих раундах доминировал благодаря джебу, но силовыми ударами правой рукой он часто промахивался. В четвертом раунде Херндон сумел ответить левым хуком, но к середине боя устал, начав чаще клинчевать.

В шестом раунде Уайлдер во второй раз отправил соперника в нокдаун. Херндон перешел в режим выживания, не отвечая на атаки.

Наконец, в седьмом раунде рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут. Для 39-летнего Уайлдера это первая победа с 2022 года, когда он выиграл у Роберта Хелениуса.

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