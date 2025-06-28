Вайлдер нокаутував Херндона в сьомому раунді та повернувся до перемог

Вайлдер повернувся в бокс і нокаутував свого суперника
На "Чарльз Кох Арені" у Вічіті, США відбулося велике боксерське шоу. На ньому виступив ексчемпіон світу в суперважкій вазі американець Деонтей Вайлдер.
Суперником "Бронзового бомбардувальника" став американець Тайррел Херндон, повідомив портал Новини.LIVE.
Do you agree with the knockdown decision?— PPV.COM (@ppv_com) June 28, 2025
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Для Вайлдера цей бій був першим після нищівної поразки від китайця Чжана Чжілея.
Перебіг бою Вайлдер — Херндон
У першому раунді Вайлдер активно працював джебом, намагаючись увімкнути свою потужну праву руку, але Херндон уникав силових ударів, вправно рухаючись по рингу.
Цікавіше було в другому раунді, коли "Бронзовий бомбардувальник" відправив суперника в нокдаун лівим хуком. Херндон відразу піднявся та заявив, що це був не нокдаун, а він просто втратив рівновагу.
Вайлдер в наступних раундах домінував завдяки джебу, але силовими ударами правою рукою він часто промахувався. У четвертому раунді Херндон зумів відповісти лівим хуком, але до середини бою втомився, почавши частіше клінчувати.
У шостому раунді Вайлдер вдруге відправив суперника в нокдаун. Херндон перейшов у режим виживання, не відповідаючи на атаки.
Нарешті, у сьомому раунді рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут. Для 39-річного Вайлдера це перша перемога з 2022 року, коли він виграв у Роберта Хеленіуса.
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