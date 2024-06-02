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Чжилей заманив Вайлдера в пастку — відео нокауту

2 червня 2024 11:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Чжилей заманив Вайлдера в пастку — відео нокауту
Чжан Чжилей та Деонтей Вайлдер обмінюються ударами. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У Саудівській Аравії пройшов вечір боксу, який прикрасили одразу два бої. В одному з них Чжан Чжилей здобув ефектну перемогу над Деонтеєм Вайлдером.

В іншому поєдинку Даніель Дюбуа здобув перемогу над Філіпом Хрговичем технічним нокаутом та став володарем "тимчасового" поясу за версією IBF, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Колишній чемпіон світу з боксу Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 KO) зустрівся на Kingdom Arena в Ер-Ріяді з Чжаном Чжилеєм (27-2-1, 22 KO). Два ветерани провели видовищний поєдинок, який достроково завершився нокаутом.

Вайлдер програв Чжилею

Китайський суперважкоатлет вів бій в агресивній манері й намагався з перших раундів притиснути суперника до канатів. Американський ексчемпіон довгий час грамотно оборонявся, контратакував з допомогою джеба і намагався дістати суперника ударом правою рукою.

Чжан Чжилей переміг Деонтея Уайлдера
Чжан Чжилей пропустив удар від Деонтея Вайлдера. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

У п'ятому раунді почало здаватися, що Вайлдер перехопив ініціативу. Він декілька разів влучив по Чжилею, але 41-річний боксер встояв на ногах і знову пішов в атаку. В одному з епізодів Деонтей втратив пильність і пропустив сильний удар у голову.

Вайлдер похитнувся, повернувся спиною до Чжилея і пропустив ще один удар, який збив американця з ніг. Рефері розпочав відлік. Деонтей встиг підвестися з ніг за рахунку "вісім", але суддя зупинив бій. Чжан Чжилей реабілітувався за поразки від Джозефа Паркера та ефектно впорався з легендою американського спорту.

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бокс
спорт
Чжан Чжілей
Деонтей Вайлдер

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