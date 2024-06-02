Чжилэй заманил Уайлдера в ловушку — видео нокаута
В Саудовской Аравии прошел вечер бокса, который украсили сразу два боя. В одном из них Чжан Чжилэй одержал эффектную победу над Деонтеем Уайлдером.
В другом поединке Даниэль Дюбуа одержал победу над Филипом Хрговичем техническим нокаутом и стал обладателем "временного" пояса по версии IBF, сообщает портал Новини.LIVE.
Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) встретился на Kingdom Arena в Эр-Рияде с Чжаном Чжилэем (27-2-1, 22 KO). Два ветерана провели зрелищный поединок, который досрочно завершился нокаутом.
Уайлдер проиграл Чжилэю
Китайский супертяжеловес вел бой в агрессивной манере и старался с первых раундов прижать соперника к канатам. Американский экс-чемпион долгое время грамотно оборонялся, контратаковал с помочью джеба и старался достать соперника ударом правой рукой.
В пятом раунде начало казаться, что Уайлдер перехватил инициативу. Он несколько раз попал по Чжилэю, но 41-летний боксер устоял на ногах и снова пошел в атаку. В один из моментов Деонтей потерял бдительность и пропустил сильный удар в голову.
Уайлдер пошатнулся, повернулся спиной к Чжилэю и пропустил еще один удар, который сбил американца с ног. Рефери начал отсчет. Деонтей успел подняться с ног при счете "восемь", но судья остановил бой. Чжан Чжилэй реабилитировался за поражения от Джозефа Паркера и эффектно справился с легендой американского спорта.
Напомним, Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола.
Победа "Реала" вывела "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов.
Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере.
Флик хочет убрать из "Барселоны" сразу несколько лидеров команды
Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.
Читайте Новини.LIVE!