Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Чжилэй заманил Уайлдера в ловушку — видео нокаута arrow

Чжилэй заманил Уайлдера в ловушку — видео нокаута

2 июня 2024 11:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Чжилэй заманил Уайлдера в ловушку — видео нокаута
Чжан Чжилэй и Деонтей Уайлдер обмениваются ударами. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Саудовской Аравии прошел вечер бокса, который украсили сразу два боя. В одном из них Чжан Чжилэй одержал эффектную победу над Деонтеем Уайлдером. 

В другом поединке Даниэль Дюбуа одержал победу над Филипом Хрговичем техническим нокаутом и стал обладателем "временного" пояса по версии IBF, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) встретился на Kingdom Arena в Эр-Рияде с Чжаном Чжилэем (27-2-1, 22 KO). Два ветерана провели зрелищный поединок, который досрочно завершился нокаутом. 

Уайлдер проиграл Чжилэю 

Китайский супертяжеловес вел бой в агрессивной манере и старался с первых раундов прижать соперника к канатам. Американский экс-чемпион долгое время грамотно оборонялся, контратаковал с помочью джеба и старался достать соперника ударом правой рукой. 

Чжан Чжилэй победил Деонтея Уайлдера
Чжан Чжилэй пропустил удар от Деонтея Уайлдера. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

В пятом раунде начало казаться, что Уайлдер перехватил инициативу. Он несколько раз попал по Чжилэю, но 41-летний боксер устоял на ногах и снова пошел в атаку. В один из моментов Деонтей потерял бдительность и пропустил сильный удар в голову. 

Уайлдер пошатнулся, повернулся спиной к Чжилэю и пропустил еще один удар, который сбил американца с ног. Рефери начал отсчет. Деонтей успел подняться с ног при счете "восемь", но судья остановил бой. Чжан Чжилэй реабилитировался за поражения от Джозефа Паркера и эффектно справился с легендой американского спорта. 

Напомним, Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола.

Победа "Реала" вывела "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов.

Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере. 

Флик хочет убрать из "Барселоны" сразу несколько лидеров команды

Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

бокс
спорт
Чжан Чжилей
Деонтей Уайлдер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном