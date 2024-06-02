Усик и Шевченко поделились эмоциями из Лондона после победы Реала в ЛЧ

Андрей Шевченко, Александр Усик и Кристиан Шевченко на стадионе "Уэмбли". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

В финале Лиги чемпионов мадридский "Реал" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0. Известные украинские спортсмены наблюдали за игрой команд с трибун стадиона "Уэмбли" в Лондоне.

Александр Усик и Андрей Шевченко были почетными гостями финала ЛЧ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на страницу президента УАФ в Instagram.

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Александр Усик и Андрей Шевченко на финале Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Украинские звезды на матче

После перерыва "Реал" улучшил свою игру и добился победы благодаря голам Карвахаля и Винисиуса. За игрой с трибун стадиона "Уэмбли" наблюдали абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик и бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Президент УАФ взял в Лондон и сына Кристиана, который представляет одну из юношеских национальных команд Украины.

Это уже не первая встреча спортсменов за последние недели. Глава УАФ присутствовал на боксерском бое в Саудовской Аравии, где Усик победил Фьюри и завоевал все чемпионские пояса в супертяжелом весе.

После финала Лиги чемпионов болельщики и журналисты ждали Усика у одного из выходов со стадиона. Украинский боксер не смог покинуть "Уэмбли" незамеченным.

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