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Усик и Шевченко поделились эмоциями из Лондона после победы Реала в ЛЧ

2 июня 2024 08:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик и Шевченко поделились эмоциями из Лондона после победы Реала в ЛЧ
Андрей Шевченко, Александр Усик и Кристиан Шевченко на стадионе "Уэмбли". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В финале Лиги чемпионов мадридский "Реал" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0. Известные украинские спортсмены наблюдали за игрой команд с трибун стадиона "Уэмбли" в Лондоне. 

Александр Усик и Андрей Шевченко были почетными гостями финала ЛЧ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на страницу президента УАФ в Instagram

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"Боруссия" Дортмунд доставила мадридскому "Реалу" немало проблем в первом тайме финала Лиги чемпионов. Немецкая команда создала три момента у ворот Тибо Куртуа. В одном из эпизодов подопечных Карло Анчелотти спасла штанга. 

Александр Усик и Андрей Шевченко
Александр Усик и Андрей Шевченко на финале Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Украинские звезды на матче

После перерыва "Реал" улучшил свою игру и добился победы благодаря голам Карвахаля и Винисиуса. За игрой с трибун стадиона "Уэмбли" наблюдали абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик и бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Президент УАФ взял в Лондон и сына Кристиана, который представляет одну из юношеских национальных команд Украины. 

Это уже не первая встреча спортсменов за последние недели. Глава УАФ присутствовал на боксерском бое в Саудовской Аравии, где Усик победил Фьюри и завоевал все чемпионские пояса в супертяжелом весе. 

После финала Лиги чемпионов болельщики и журналисты ждали Усика у одного из выходов со стадиона. Украинский боксер не смог покинуть "Уэмбли" незамеченным. 

Напомним, Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола.

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Андрей Шевченко
Кристиан Шевченко
футбол
Лига чемпионов
спорт
Александр Усик

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