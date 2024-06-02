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Усик та Шевченко поділилися емоціями з Лондона після перемоги Реала у ЛЧ

2 червня 2024 08:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик та Шевченко поділилися емоціями з Лондона після перемоги Реала у ЛЧ
Андрій Шевченко, Олександр Усик та Крістіан Шевченко на стадіоні "Вемблі". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У фіналі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" обіграв дортмундську "Боруссію" з рахунком 2:0. Відомі українські спортсмени спостерігали за грою команд із трибун стадіону "Вемблі" у Лондоні.

Олександр Усик та Андрій Шевченко були почесними гостями фіналу ЛЧ, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на сторінку президента УАФ у Instagram.

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"Боруссія" Дортмунд доставила мадридському "Реалу" чимало проблем у першому таймі фіналу Ліги чемпіонів. Німецька команда створила три моменти біля воріт Тібо Куртуа. В одному з епізодів підопічних Карло Анчелотті врятувала штанга.

Олександр Усик та Андрій Шевченко
Олександр Усик та Андрій Шевченко на фіналі Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Українські зірки на матчі

Після перерви "Реал" покращив свою гру і здобув перемогу завдяки голам Карвахаля та Вінісіуса. За грою з трибун стадіону "Вемблі" спостерігали абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик та колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко. Президент УАФ взяв до Лондона та сина Крістіана, який представляє одну з юнацьких національних команд України.

Це вже не перша зустріч спортсменів за останні тижні. Голова УАФ був присутній на боксерському бою в Саудівській Аравії, де Усик переміг Ф'юрі та завоював усі чемпіонські пояси у надважкій вазі.

Після фіналу Ліги чемпіонів уболівальники та журналісти чекали на Усика біля одного з виходів зі стадіону. Український боксер не зміг залишити "Вемблі" непоміченим.

Нагадаємо, Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу. 

Перемога "Реала" вивела "Шахтар" у груповий етап Ліги чемпіонів. 

Провалився продаж "Евертона" Миколенка.

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди. 

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Андрій Шевченко
Крістіан Шевченко
футбол
Ліга чемпіонів
спорт
Олександр Усик

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