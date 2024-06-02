Усик та Шевченко поділилися емоціями з Лондона після перемоги Реала у ЛЧ

Андрій Шевченко, Олександр Усик та Крістіан Шевченко на стадіоні "Вемблі". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

У фіналі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" обіграв дортмундську "Боруссію" з рахунком 2:0. Відомі українські спортсмени спостерігали за грою команд із трибун стадіону "Вемблі" у Лондоні.

Олександр Усик та Андрій Шевченко були почесними гостями фіналу ЛЧ, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на сторінку президента УАФ у Instagram.

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Олександр Усик та Андрій Шевченко на фіналі Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Українські зірки на матчі

Після перерви "Реал" покращив свою гру і здобув перемогу завдяки голам Карвахаля та Вінісіуса. За грою з трибун стадіону "Вемблі" спостерігали абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик та колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко. Президент УАФ взяв до Лондона та сина Крістіана, який представляє одну з юнацьких національних команд України.

Це вже не перша зустріч спортсменів за останні тижні. Голова УАФ був присутній на боксерському бою в Саудівській Аравії, де Усик переміг Ф'юрі та завоював усі чемпіонські пояси у надважкій вазі.

Після фіналу Ліги чемпіонів уболівальники та журналісти чекали на Усика біля одного з виходів зі стадіону. Український боксер не зміг залишити "Вемблі" непоміченим.

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