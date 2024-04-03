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Валенсия ищет замену Яремчуку — что будет с украинцем

3 апреля 2024 11:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Валенсия ищет замену Яремчуку — что будет с украинцем
Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/valenciacf/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Роман Яремчук будет вынужден вернуться в "Брюгге". Испанская "Валенсия" не может найти деньги на выкуп контракта футболиста. 

На "Месталье" ценят украинца, но "Брюгге" хочет слишком большую компенсацию за игрока, сообщает Marca

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Роман Яремчук в сезоне 2023/2024 выступает за "Валенсию" на правах аренды. Форвард забил за испанскую команду четыре гола. Главный тренер Рубен Бараха доволен выступлением украинца, и сам Роман хотел бы остаться в команде из Ла Лиги. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что будет с Яремчуком 

Контракт игрока принадлежит бельгийскому "Брюгге". Соглашение рассчитано до лета 2026 года. "Черно-синие" не заинтересованы в сотрудничестве с украинцем, но не собираются бесплатно его отпускать. 

"Брюгге" хочет продать Яремчука и заработать на его трансфере как минимум пять миллионов евро. У "Валенсии" нет таких денег, потому испанский клуб уже начал искать нового форварда. 

Остается надежда на то, что "Валенсия" сумеет продлить арендное соглашение с "Брюгге" еще на сезон. Бельгийцы против такого решения, однако стороны продолжают переговоры. 

Напомним, Роналду установил новое уникальное достижение в "Аль-Насре" — видео. 

Миколенко спас "Эвертон" от поражения и стал лучшим игроком матча с "Ньюкаслом".

Гюндоган уйдет из "Барселоны", Де Йонг еще не принял решение.

Бой Ломаченко с Беринчиком — у Усика рассказали детали.

"Шахтер" продаст футболиста сборной Украины.

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