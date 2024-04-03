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Валенсія шукає заміну Яремчуку — що буде з українцем

3 квітня 2024 11:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Валенсія шукає заміну Яремчуку — що буде з українцем
Роман Яремчук під час тренування. Фото: instagram.com/valenciacf/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Роман Яремчук буде змушений повернутись у "Брюгге". Іспанська "Валенсія" не може знайти грошей на викуп контракту футболіста.

На "Месталії" цінують українця, але "Брюгге" хоче надто велику компенсацію за гравця, повідомляє Marca.

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Роман Яремчук у сезоні 2023/2024 виступає за "Валенсію" на правах оренди. Форвард забив за іспанську команду чотири голи. Головний тренер Рубен Бараха задоволений виступом українця, і сам Роман хотів би залишитись у команді з Ла-Ліги.

Роман Яремчук
Роман Яремчук у збірній України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що буде з Яремчуком

Контракт гравця належить бельгійському "Брюгге". Угода розрахована до літа 2026 року. "Чорно-сині" не зацікавлені у співпраці з українцем, але не мають наміру безкоштовно його відпускати.

"Брюгге" хоче продати Яремчука та заробити на його трансфері щонайменше п'ять мільйонів євро. "Валенсія" не має таких грошей, тому іспанський клуб уже почав шукати нового форварда.

Залишається надія на те, що "Валенсія" зможе продовжити орендну угоду з "Брюгге" ще на сезон. Бельгійці проти такого рішення, проте сторони продовжують переговори.

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