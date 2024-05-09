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Валенсия приняла решение о будущем Яремчука — что известно

9 мая 2024 18:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Валенсия приняла решение о будущем Яремчука — что известно
Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/valenciacf/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Испанская "Валенсия" сообщила неутешительные новости форварду сборной Украины Роману Яремчуку. С большой долей вероятности он не сможет продолжить карьеру в испанской команде.

"Валенсия" и Яремчук хотели бы продолжить сотрудничество, но от них в этом вопросе ничего не зависит, сообщает Relevo

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Руководство "Валенсии" провело встречу с агентом 28-летнего Романа Яремчука. На ней было заявлено, что клуб не сможет заявить украинского игрока на следующий сезон. Форварду придется вернуться в "Брюгге". 

Роман Яремчук
Роман Яремчук во время матча чемпионата Испании. Фото: instagram.com/valenciacf/

Почему "Валенсия" не оставит Яремчука 

Контракт украинца принадлежит "Брюгге", но Роман выступает в Испании на правах аренды. "Валенсия" платит Яремчуку только 700 тысяч евро из 2 миллионов, которые форвард зарабатывает за сезон. Остаток игроку продолжает выплачивать "Брюгге". 

"Валенсия" не сможет гарантировать Яремчуку такую зарплату в следующем сезоне. Также "летучие мыши" не готовы выкупить контракт футболиста, за которого "Брюгге" хочет получить не меньше 15 млн евро. 

При этом позиция форварда является приоритетной для "Валенсии" на летнем трансферном рынке. Испанский клуб уже составил список игроков, с которыми проведет переговоры. А украинец вернется в "Брюгге", который летом попытается его продать в другой клуб. 

В сезоне 2023/2024 Яремчук сыграл за "Валенсию" 26 поединков. Он забил 4 гола. 

Напомним, новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

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спорт
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Футбол трансферы
Роман Яремчук
Брюгге
Валенсия

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