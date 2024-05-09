Валенсія ухвалила рішення про майбутнє Яремчука — що відомо

Роман Яремчук під час тренування. Фото: instagram.com/valenciacf/

Іспанська "Валенсія" повідомила невтішні новини для форварда збірної України Роману Яремчуку. З великою ймовірністю він не зможе продовжити кар'єру в іспанській команді.

"Валенсія" та Яремчук хотіли б продовжити співпрацю, але від них у цьому питанні нічого не залежить, повідомляє Relevo.

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Керівництво "Валенсії" провело зустріч з агентом 28-річного Романа Яремчука. На ній було заявлено, що клуб не зможе заявити українського гравця наступного сезону. Форварду доведеться повернутися до "Брюгге".

Роман Яремчук під час матчу чемпіонату Іспанії. Фото: instagram.com/valenciacf/

Чому "Валенсія" не залишить Яремчука

Контракт українця належить "Брюгге", але Роман виступає в Іспанії на правах оренди. "Валенсія" платить Яремчуку лише 700 тисяч євро із двох мільйонів, які форвард заробляє за сезон. Залишок гравцю продовжує сплачувати "Брюгге".

"Валенсія" не зможе гарантувати Яремчуку таку зарплату наступного сезону. Також "кажани" не готові викупити контракт футболіста, за якого "Брюгге" хоче отримати не менше, ніж 15 млн євро.

При цьому позиція форварда пріоритетна для "Валенсії" на літньому трансферному ринку. Іспанський клуб уже склав список гравців, із якими буде проведено перемовини. А українець повернеться до "Брюгге", який влітку спробує його продати до іншого клубу.

У сезоні-2023/2024 Яремчук зіграв за "Валенсію" 26 поєдинків. На його рахунку 4 голи.

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