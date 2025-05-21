Бражко рассмешил болельщиков: сварил борщ — получилось плохо

Владислав Ванат и Владимир Бражко. Фото: УАФ

В Киеве состоялась встреча болельщиков с игроками национальной сборной Украины. Событие собрало сотни поклонников футбола и подарило всем незабываемые эмоции.

Мероприятие прошло в столичном торгово-развлекательном центре, сообщает официальный сайт УАФ.

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Почти 400 болельщиков смогли пообщаться с представителями сборной Украины. На встречу с фанатами пришли игроки "Динамо" Владислав Кабаев, Владимир Бражко, Владислав Ванат, а также полузащитник "Александрии" Иван Калюжный.

Кабаев, Калюжній, Ванат и Бражко на встрече с болельщиками. Фото: УАФ

Болельщики задавали самые разные вопросы — от спортивных до кулинарных. Одна из поклонниц спросила, пробовали ли футболисты когда-либо варить борщ. Признался только Владимир Бражко: "Однажды пытался, но получилось, честно говоря, не очень".

Подарки и впечатления от встречи

Каждый из футболистов выбрал лучший вопрос по собственному мнению — авторы получили подарочные наборы с фигурками игроков и автографами. Затем прошла викторина на знание истории сборной Украины, где победители были награждены мячами с подписями.

Финалом стал выбор самого активного и яркого болельщика, которому специальный приз вручил маскот сборной Леофан. В завершение состоялась 45-минутная фотосессия и автограф-сессия с футболистами. Игроки сборной Украины остались довольны мероприятием.

"Очень приятно, что было так много людей. Я даже не ожидал", — признался Кабаев.

А Иван Калюжный добавил: "Такие встречи позволяют молодым поклонникам прикоснуться к сборной".

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