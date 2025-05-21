Бражко розсмішив уболівальників: зварив борщ — вийшло погано

Владислав Ванат та Володимир Бражко. Фото: УАФ

У Києві відбулася зустріч уболівальників із гравцями національної збірної України. Подія зібрала сотні шанувальників футболу та подарувала всім незабутні емоції.

Захід пройшов у столичному торгово-розважальному центрі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Майже 400 уболівальників змогли поспілкуватися з представниками збірної України. На зустріч із фанатами прийшли гравці "Динамо" Владислав Кабаєв, Володимир Бражко, Владислав Ванат, а також півзахисник "Олександрії" Іван Калюжний.

Кабаєв, Калюжній, Ванат та Бражко на зустрічі з уболівальниками. Фото: УАФ

Вболівальники ставили найрізноманітніші запитання — від спортивних до кулінарних. Одна з прихильниць запитала, чи пробували футболісти коли-небудь варити борщ. Зізнався тільки Володимир Бражко: "Одного разу намагався, але вийшло, чесно кажучи, не дуже".

Подарунки та враження від зустрічі

Кожен із футболістів обрав найкраще запитання на власну думку — автори отримали подарункові набори з фігурками гравців та автографами. Потім пройшла вікторина на знання історії збірної України, де переможці були нагороджені м'ячами з підписами.

Фіналом став вибір найактивнішого та найяскравішого вболівальника, якому спеціальний приз вручив маскот збірної Леофан. На завершення відбулася 45-хвилинна фотосесія та автограф-сесія з футболістами. Гравці збірної України залишилися задоволені заходом.

"Дуже приємно, що було так багато людей. Я навіть не очікував", — зізнався Кабаєв.

А Іван Калюжний додав: "Такі зустрічі дають змогу молодим шанувальникам доторкнутися до збірної".

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