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Ванат уйдет из Динамо после Евро-2024 — форвардом интересуется клуб из Серии А

14 июня 2024 17:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ванат может стать футболистом Болоньи после Евро-2024
Владислав Ванат празднует гол. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат может больше не сыграть ни одного матча за столичную команду. Футболистом интересуется известный итальянский клуб. 

"Болонья" готова сделать "Динамо" щедрое предложение по Ванату, сообщает Il Resto del Carlino

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Итальянская "Болонья" отправит своих скаутов в Германию на чемпионат Европы по футболу. Специалисты получили задание изучить манеру игры Владислава Ваната и составить подробную характеристику футболиста сборной Украины. 

Трансфер Ваната в "Болонью"

В сезоне 2023/2024 молодой форвард стал лидером атак "Динамо". Владислав Ванат забил 14 голов в 27 поединках и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. 

Контракт 22-летнего форварда с "Динамо" действует до лета 2027 года. Однако киевский клуб может продать Ваната в ближайшее время. Игроком интересуется итальянская "Болонья". Она готова заплатить за молодого, результативного форварда 10 млн евро. 

Владислав Ванат и Николай Шапаренко
Владислав Ванат и Николай Шапаренко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Ванат находится в лагере сборной Украины, которая уже 17 июня сыграет свой первый матч на Евро-2024. Соперником команды Сергея Реброва станет Румыния. 

"Болонья" по итогам минувшего сезона завоевала 5 место в турнирной таблице и пробилась в еврокубки. После этого главный тренер команды Тьяго Мотта возглавил "Ювентус". 

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