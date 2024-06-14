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Ванат піде з Динамо після Євро-2024 — форвардом цікавиться клуб із Серії А

14 червня 2024 17:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ванат може стати футболістом Болоньї після Євро-2024
Владислав Ванат святкує гол. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард київського "Динамо" та збірної України Владислав Ванат може більше не зіграти жодного матчу за столичну команду. Футболістом цікавиться відомий італійський клуб.

"Болонья" готова зробити "Динамо" щедру пропозицію щодо Ваната, повідомляє Il Resto del Carlino.

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Трансфер Ваната у "Болонью"

У сезоні-2023/2024 молодий форвард став лідером атак "Динамо". Владислав Ванат забив 14 голів у 27 поєдинках і став найкращим бомбардиром чемпіонату України.

Контракт 22-річного форварда з "Динамо" діє до літа 2027 року. Проте київський клуб може продати Ваната найближчим часом. Гравцем цікавиться італійська "Болонья". Вона готова заплатити за молодого результативного форварда 10 млн євро.

Владислав Ванат та Микола Шапаренко
Владислав Ванат та Микола Шапаренко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Ванат перебуває у таборі збірної України, яка вже 17 червня зіграє свій перший матч на Євро-2024. Суперником команди Сергія Реброва стане Румунія.

"Болонья" за підсумками минулого сезону виборола 5 місце в турнірній таблиці й пробилася до єврокубків. Після цього головний тренер команди Тьяго Мотта очолив "Ювентус".

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