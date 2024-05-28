Ванат объяснил, почему Динамо не смогло стать чемпионом Украины

Владислав Ванат (слева) и Владимир Бражко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат назвал причину, которая помешала столичной команде победить в Премьер-лиге. Футболист нашел слабое место в игре донецкого "Шахтера".

Ванат назвал матчи, в которых "Динамо" упустило чемпионский титул, сообщает "Украинский футбол".

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Владислав Ванат расстроен поражение в чемпионской гонке УПЛ, как и остальные футболисты "Динамо". Однако 22-летний форвард не сомневается, что в следующем сезоне "бело-синие" снова навяжут конкурентам борьбу за титул.

Владислав Ванат в игре с "Шахтером". Фото: пресс-служба "Динамо"

Ванат назвал слабость "Динамо"

Молодой нападающий оценил высокий уровень игры "Шахтера" в недавнем матче, который "горняки" выиграли с минимальным счетом. При этом Ванат указал на то, что после 70-й минуте противостояния игроки донецкой команды стали падать на газон из-за судорог.

Ванат уверен, что "Динамо" проиграло титул не в этом матче. За несколько туров до встречи с "Шахтером" команда Александра Шовковского сыграло вничью с "Вересом" и ЛНЗ с одинаковым счетом 1:1. Владислав признал, что в тех поединках "Динамо" недооценило соперников и упустило хорошие моменты забить голы.

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