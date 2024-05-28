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Ванат объяснил, почему Динамо не смогло стать чемпионом Украины

28 мая 2024 17:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ванат объяснил, почему Динамо не смогло стать чемпионом Украины
Владислав Ванат (слева) и Владимир Бражко. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат назвал причину, которая помешала столичной команде победить в Премьер-лиге. Футболист нашел слабое место в игре донецкого "Шахтера". 

Ванат назвал матчи, в которых "Динамо" упустило чемпионский титул, сообщает "Украинский футбол". 

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Владислав Ванат расстроен поражение в чемпионской гонке УПЛ, как и остальные футболисты "Динамо". Однако 22-летний форвард не сомневается, что в следующем сезоне "бело-синие" снова навяжут конкурентам борьбу за титул. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат в игре с "Шахтером". Фото: пресс-служба "Динамо"

Ванат назвал слабость "Динамо" 

Молодой нападающий оценил высокий уровень игры "Шахтера" в недавнем матче, который "горняки" выиграли с минимальным счетом. При этом Ванат указал на то, что после 70-й минуте противостояния игроки донецкой команды стали падать на газон из-за судорог. 

Ванат уверен, что "Динамо" проиграло титул не в этом матче. За несколько туров до встречи с "Шахтером" команда Александра Шовковского сыграло вничью с "Вересом" и ЛНЗ с одинаковым счетом 1:1. Владислав признал, что в тех поединках "Динамо" недооценило соперников и упустило хорошие моменты забить голы. 

Напомним, Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца.

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Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии. 

"Полесье" представило главного тренера и объявило о переходе лидеров "Днепра-1" и "Кривбасса". 

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ФК Шахтер
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Владислав Ванат

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