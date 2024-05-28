Ванат пояснив, чому Динамо не змогло стати чемпіоном України

Владислав Ванат (ліворуч) та Володимир Бражко. Фото: пресслужба "Динамо"

Форвард київського "Динамо" та збірної України Владислав Ванат назвав причину, яка завадила столичній команді перемогти у Прем'єр-лізі. Футболіст знайшов слабке місце у грі донецького "Шахтаря".

Ванат назвав матчі, в яких "Динамо" упустило чемпіонський титул, повідомляє "Український футбол".

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Владислав Ванат засмучений поразкою у чемпіонських перегонах УПЛ, як і решта футболістів "Динамо". Проте 22-річний форвард не сумнівається, що наступного сезону "біло-сині" знову нав'яжуть конкурентам боротьбу за титул.

Владислав Ванат у грі з "Шахтарем". Фото: пресслужба "Динамо"

Ванат назвав слабкість "Динамо"

Молодий нападник оцінив високий рівень гри "Шахтаря" у нещодавньому матчі, який "гірники" виграли з мінімальним рахунком. При цьому Ванат зазначив, що після 70-ї хвилини протистояння гравці донецької команди стали падати на газон через судоми.

Ванат упевнений, що "Динамо" програло титул не у цьому матчі. За декілька турів до зустрічі з "Шахтарем" команда Олександра Шовковського зіграла внічию з "Вересом" та ЛНЗ з однаковим рахунком 1:1. Владислав визнав, що у тих поєдинках "Динамо" недооцінило суперників і прогаяло хороші моменти забити голи.

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