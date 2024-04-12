Ванат рассказал, почему Динамо не смогло победить Верес и ЛНЗ

Владислав Ванат во время атаки "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ванат оценил выступление столичной команды во втором круге Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Бомбардир "бело-синих" позитивно оценивает подготовку к матчу с "Александрией".

Ванат рассчитывает на то, что "Динамо" перестанет терять очки в поединках УПЛ, сообщает официальный сайт клуба.

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В субботу, 13 апреля, "Динамо" сыграет на выезде против "Александрии" в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги. В прошлом матче "бело-синие" потеряли очки, а потому команда готовится к новому поединку с удвоенной энергией.

Владислав Ванат в матче с ЛНЗ. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ванат мечтает о чемпионстве

Форвард "Динамо" получил уже две награды лучшему игроку месяца в этом сезоне, но главной его мечтой является чемпионский титул в составе столичной команды. Ванат понимает, что это станет возможным только после того, как "бело-синие" перестанут терять очки в матчах. При Александре Шовковском такое случалось уже дважды — в поединках с "Вересом" и ЛНЗ.

Ванат и Ярмоленко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Обе эти команды занимают места в нижней части турнирной таблице. Владислав Ванат поделился мнением о том, почему "Динамо" не смогло обыграть таких соперников.

"От себя могу сказать, что игроки, которые были на поле с первых минут и выходили на замену, показали не лучший свой футбол", — заявил форвард.

В сезоне 2023/2024 Ванат провел за "Динамо" 20 матчей, забил 11 голов, сделал пять результативных передач и получил одну красную карточку.

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