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Ванат рассказал, почему Динамо не смогло победить Верес и ЛНЗ

12 апреля 2024 17:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ванат рассказал, почему Динамо не смогло победить Верес и ЛНЗ
Владислав Ванат во время атаки "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ванат оценил выступление столичной команды во втором круге Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Бомбардир "бело-синих" позитивно оценивает подготовку к матчу с "Александрией". 

Ванат рассчитывает на то, что "Динамо" перестанет терять очки в поединках УПЛ, сообщает официальный сайт клуба. 

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В субботу, 13 апреля, "Динамо" сыграет на выезде против "Александрии" в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги. В прошлом матче "бело-синие" потеряли очки, а потому команда готовится к новому поединку с удвоенной энергией. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат в матче с ЛНЗ. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ванат мечтает о чемпионстве 

Форвард "Динамо" получил уже две награды лучшему игроку месяца в этом сезоне, но главной его мечтой является чемпионский титул в составе столичной команды. Ванат понимает, что это станет возможным только после того, как "бело-синие" перестанут терять очки в матчах. При Александре Шовковском такое случалось уже дважды — в поединках с "Вересом" и ЛНЗ.

Ванат и Ярмоленко
Ванат и Ярмоленко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Обе эти команды занимают места в нижней части турнирной таблице. Владислав Ванат поделился мнением о том, почему "Динамо" не смогло обыграть таких соперников. 

"От себя могу сказать, что игроки, которые были на поле с первых минут и выходили на замену, показали не лучший свой футбол", — заявил форвард. 

В сезоне 2023/2024 Ванат провел за "Динамо" 20 матчей, забил 11 голов, сделал пять результативных передач и получил одну красную карточку. 

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец. 

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Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

"Ливерпуль" потерпел унизительное поражение от "Аталанты" и результаты других матчей ЛЕ.

спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Владислав Ванат

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