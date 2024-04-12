Ванат розповів, чому Динамо не змогло перемогти Верес та ЛНЗ
Форвард збірної України та київського "Динамо" Владислав Ванат оцінив виступ столичної команди у другому колі Прем'єр-ліги цього сезону. Бомбардир "біло-синіх" позитивно оцінює підготовку до матчу із "Олександрією".
Ванат розраховує на те, що "Динамо" перестане втрачати очки у поєдинках УПЛ, повідомляє офіційний сайт клубу.
У суботу, 13 квітня, "Динамо" зіграє на виїзді проти "Олександрії" в рамках 24 туру української Прем'єр-ліги. У минулому матчі "біло-сині" втратили очки, а тому команда готується до нового поєдинку із подвоєною енергією.
Ванат мріє про чемпіонство
Форвард "Динамо" отримав уже дві нагороди найкращому гравцю місяця цього сезону, але головною його мрією є чемпіонський титул у складі столичної команди. Ванат розуміє, що це стане можливим лише після того, як "біло-сині" перестануть втрачати очки у матчах. За Олександра Шовковського таке траплялося вже двічі — у поєдинках із "Вересом" та ЛНЗ.
Обидві команди займають місця в нижній частині турнірної таблиці. Владислав Ванат поділився думкою про те, чому "Динамо" не змогло обіграти таких суперників.
"Від себе можу сказати, що гравці, які були на полі з перших хвилин і виходили на заміну, показали не найкращий свій футбол", — заявив форвард.
У сезоні 2023/2024 Ванат провів за "Динамо" 20 матчів, забив 11 голів, зробив п'ять результативних передач та отримав одну червону картку.
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