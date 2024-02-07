Ванат стал трансферной целью известного европейского клуба

Владислав Ванат на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Успешное выступление Владислава Ваната за "Динамо" привлекло к форварду внимание зарубежных клубов. Уже через несколько месяцев молодой футболист может перейти в другую команду.

Журналисты уже советуют Ванату начать учить итальянский язык, сообщает Tutto Mercato.

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Руководство "Динамо" ждет официальных предложений по трансферу Владислава Ваната, которого слухи связывают сразу с несколькими зарубежными клубами. Трансфер 22-летнего футболиста может состояться летом этого года.

Владислав Ванат во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда уйдет Ванат

Интерес к форварду сборной Украины проявляет итальянский "Наполи". Летом "партенопейцы" продадут своего основного футболиста Виктора Осимхена, за которого могут получить не менее 60 млн евро. Итальянцы уже ищут замену результативному игроку.

Контракт Ваната с "Динамо" действует до лета 2025-го года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет десять миллионов евро. Также на игрока претендует испанская "Жирона", которая летом может продать Артема Довбика.

В сезоне 2023/2024 Владислав Ванат сыграл за "Динамо" 16 поединков, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

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