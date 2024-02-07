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Ванат стал трансферной целью известного европейского клуба

7 февраля 2024 16:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ванат стал трансферной целью известного европейского клуба
Владислав Ванат на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Успешное выступление Владислава Ваната за "Динамо" привлекло к форварду внимание зарубежных клубов. Уже через несколько месяцев молодой футболист может перейти в другую команду. 

Журналисты уже советуют Ванату начать учить итальянский язык, сообщает Tutto Mercato

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Руководство "Динамо" ждет официальных предложений по трансферу Владислава Ваната, которого слухи связывают сразу с несколькими зарубежными клубами. Трансфер 22-летнего футболиста может состояться летом этого года. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда уйдет Ванат

Интерес к форварду сборной Украины проявляет итальянский "Наполи". Летом "партенопейцы" продадут своего основного футболиста Виктора Осимхена, за которого могут получить не менее 60 млн евро. Итальянцы уже ищут замену результативному игроку. 

Контракт Ваната с "Динамо" действует до лета 2025-го года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет десять миллионов евро. Также на игрока претендует испанская "Жирона", которая летом может продать Артема Довбика. 

В сезоне 2023/2024 Владислав Ванат сыграл за "Динамо" 16 поединков, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач. 

Напомним, летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, какой футболист заменит Кевина Де Брюйне

Боксер Александр Усик нашел нового соперника, с которым выйдет на ринг вместо Тайсона Фьюри. 

Украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

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Динамо
Футбол трансферы
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Владислав Ванат

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