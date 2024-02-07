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Ванат став трансферною метою відомого європейського клубу

7 лютого 2024 16:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ванат став трансферною метою відомого європейського клубу
Владислав Ванат на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Успішний виступ Владислава Ваната за "Динамо" привернув до форварда увагу закордонних клубів. Вже за декілька місяців молодий футболіст може перейти до іншої команди.

Журналісти вже радять Ванату почати вивчати італійську мову, повідомляє Tutto Mercato.

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Керівництво "Динамо" чекає на офіційні пропозиції щодо трансферу Владислава Ваната, якого чутки пов'язують відразу з кількома закордонними клубами. Трансфер 22-річного футболіста може відбутися цього літа.

Владислав Ванат
Владислав Ванат під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди піде Ванат

Інтерес до форварда збірної України виявляє італійський "Наполі". Влітку "партенопейці" продадуть свого основного футболіста Віктора Осімхена, за якого можуть отримати щонайменше 60 млн євро. Італійці вже шукають заміну на результативного гравця.

Контракт Ваната з "Динамо" діє до літа 2025 року. Орієнтовна трансферна вартість футболіста складає десять мільйонів євро. Також на гравця претендує іспанська "Жирона", яка влітку може продати Артема Довбика.

У сезоні 2023/2024 Владислав Ванат зіграв за "Динамо" 16 поєдинків, у яких забив сім м'ячів та зробив п'ять результативних передач.

Нагадаємо, влітку "Челсі" може продати Михайла Мудрика та ще декілька футболістів основного складу.

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Український голкіпер Андрій Лунін став трансферною метою кількох відомих клубів. Він має кілька варіантів продовження кар'єри.

Київське "Динамо" збирається безкоштовно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.

спорт
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Динамо
Футбол трансфери
Наполі
Владислав Ванат

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