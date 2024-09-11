Ванат раскритиковал арбитра за пенальти в ворота сборной Украины

Владислав Ванат празднует гол. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат поделился мнением об игре национальной команды в Лиге Наций. Футболист забил свой первый гол в ворота национальной команды, но она проиграла Чехии со счетом 2:3.

Ванат остался недоволен судейством в матче, сообщает Megogo.

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Сборная Украины не набрала ни одного балла в двух первых турах Лиги Наций. Владислав Ванат сообщил, что футболисты команды разочарованы серией неудачных результатов. Сам он негативно оценивает матч против Чехии даже несмотря на свой забитый гол.

Андрей Ярмоленко поздравляет Владислава Ваната. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ванат раскритиковал судью

Молодой форвард напомнил о том, что во втором тайме сборная Украины контролировала ход поединка, однако соперник реализовал почти все созданные моменты у ворот Анатолия Трубина. При этом Ванат уверен, что арбитр не должен был назначать пенальти после касания Николаем Матвиенко мяча в украинской штрафной.

"На таком уровне просто нельзя назначать пенальти, который случился в нашей игре. Там не было оснований для одиннадцатиметрового. Игровой эпизод без злого умысла, он не повлиял на ход атаки", — заявил Ванат.

Форвард поблагодарил соперника за хорошую игру и сказал, что чехи ничем не удивили украинскую команду.

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