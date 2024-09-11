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Ванат вважає несправедливою поразку збірної України від Чехії

11 вересня 2024 16:18
Валерій Ковалевич - Редактор
Ванат розкритикував арбітра за пенальті у ворота збірної України
Владислав Ванат святкує гол. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/
Валерій Ковалевич - Редактор

Форвард київського "Динамо" та збірної України Владислав Ванат поділився думкою про гру національної команди у Лізі Націй. Футболіст забив свій перший гол у ворота національної команди, але програла Чехії з рахунком 2:3.

Ванат залишився незадоволеним суддівством у матчі, повідомляє Megogo.

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Збірна України не набрала жодного балу у двох перших турах Ліги Націй. Владислав Ванат повідомив, що футболісти команди розчаровані серією невдалих результатів. Сам він негативно оцінює матч проти Чехії навіть попри свій забитий гол.

Андрій Ярмоленко та Владислав Ванат
Андрій Ярмоленко вітає Владислава Ваната. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ванат розкритикував суддю

Молодий форвард нагадав про те, що у другому таймі збірна України контролювала перебіг поєдинку, проте суперник реалізував майже всі створені моменти біля воріт Анатолія Трубіна. При цьому Ванат упевнений, що арбітр не мав призначати пенальті після торкання Миколою Матвієнком м'яча в українському штрафному майданчику.

"На такому рівні просто не можна призначати пенальті, який трапився у нашій грі. Там не було підстав для одинадцятиметрового. Ігровий епізод без злого наміру, він не вплинув на перебіг атаки", — заявив Ванат.

Форвард подякував супернику за хорошу гру та сказав, що чехи нічим не здивували українську команду.

Нагадаємо, вболівальники збірної України кидали предмети в Ярмоленка та сварились з футболістами. 

Дружина лідера збірної України взяла участь у відвертій фотосесії.

Зінченко пояснив, чому програла збірна України та що буде з командою.

Тренер збірної Чехії Гашек пояснив, чим його здивувала команда Реброва.

Шевченко зізнався, чому на початку року переїхав жити з Лондона до Києва.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Владислав Ванат Збірна Чехії

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