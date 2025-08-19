Видео
Варди может подписать контракт с известным клубом

Дата публикации 19 августа 2025 16:03
Варди может перейти в Наполи из-за проблем с Лукаку
Джейми Варди с болельщиками. Фото: instagram.com/vardy7/

После серьезной травмы Ромелу Лукаку, который выбыл минимум на три месяца, "Наполи" начал поиски временной альтернативы в нападении. Среди потенциальных вариантов неожиданно оказался свободный агент Джейми Варди.

Кандидатура 38-летнего бывшего нападающего "Лестера" выглядит логичной, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Джейми Варди доступен без трансферной суммы на правах свободного агента. Он обладает большим опытом игры на высоком уровне. Это позволяет "Наполи" рассматривать его как оперативное усиление линии атаки.

Джейми Варди
Джейми Варди продолжает поддерживать форму. Фото: instagram.com/vardy7/

Насколько реален трансфер Варди 

Ранее "Наполи" связывали с интересом к более молодым форвардам, однако такие сделки требуют больших затрат и времени. На фоне ситуации с Лукаку именно вариант с Варди кажется наиболее реалистичным.

Варди выступал за "Лестер" с 2012 по 2025 год, провел около 500 матчей и забил свыше 200 голов. Он стал символом клуба, выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии, а сейчас готов рассмотреть новые вызовы.

Теперь руководство "Наполи" должно решить, стоит ли довериться ветерану на несколько месяцев или искать долгосрочную замену Лукаку на трансферном рынке.

Напомним, украинка Дарья Русаненко завоевала медаль на Всемирных играх в Китае и восхитила болельщиков

Ярослава Магучих и Юлия Левченко готовятся к противостоянию с лучшими легкоатлетками мира на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. 

Интрига в борьбе за "Золотой мяч" продолжает нарастать — известен еще один фаворит церемонии. 

Илья Забарный удостоился хвалебного отзыва от Луиса Энрике за первый же матч в "ПСЖ". 

спорт футбол Футбол трансферы Наполи Ромелу Лукаку Джейми Варди
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
