Варди может перейти в Наполи из-за проблем с Лукаку

После серьезной травмы Ромелу Лукаку, который выбыл минимум на три месяца, "Наполи" начал поиски временной альтернативы в нападении. Среди потенциальных вариантов неожиданно оказался свободный агент Джейми Варди.

Кандидатура 38-летнего бывшего нападающего "Лестера" выглядит логичной, сообщает Daily Mail.

Джейми Варди доступен без трансферной суммы на правах свободного агента. Он обладает большим опытом игры на высоком уровне. Это позволяет "Наполи" рассматривать его как оперативное усиление линии атаки.

Насколько реален трансфер Варди

Ранее "Наполи" связывали с интересом к более молодым форвардам, однако такие сделки требуют больших затрат и времени. На фоне ситуации с Лукаку именно вариант с Варди кажется наиболее реалистичным.

Варди выступал за "Лестер" с 2012 по 2025 год, провел около 500 матчей и забил свыше 200 голов. Он стал символом клуба, выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии, а сейчас готов рассмотреть новые вызовы.

Теперь руководство "Наполи" должно решить, стоит ли довериться ветерану на несколько месяцев или искать долгосрочную замену Лукаку на трансферном рынке.

