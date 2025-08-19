Варді може перейти в Наполі через проблеми з Лукаку

Джеймі Варді з уболівальниками. Фото: instagram.com/vardy7/

Після серйозної травми Ромелу Лукаку, який вибув щонайменше на три місяці, "Наполі" почав пошуки тимчасової альтернативи в нападі. Серед потенційних варіантів несподівано опинився вільний агент Джеймі Варді.

Кандидатура 38-річного колишнього нападника "Лестера" виглядає логічною, повідомляє Daily Mail.

Джеймі Варді доступний без трансферної суми на правах вільного агента. Він має великий досвід гри на високому рівні. Це дозволяє "Наполі" розглядати його як оперативне посилення лінії атаки.

Наскільки реальний трансфер Варді

Раніше "Наполі" пов'язували з інтересом до більш молодих форвардів, однак такі угоди вимагають великих витрат і часу. На тлі ситуації з Лукаку саме варіант з Варді здається найбільш реалістичним.

Варді виступав за "Лестер" з 2012 по 2025 рік, провів близько 500 матчів та забив понад 200 голів. Він став символом клубу, виграв Прем'єр-лігу та Кубок Англії, а зараз готовий розглянути нові виклики.

Тепер керівництво "Наполі" має вирішити, чи варто довіритися ветерану на кілька місяців або шукати довгострокову заміну Лукаку на трансферному ринку.

