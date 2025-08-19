Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Варді може підписати контракт із відомим клубом

Варді може підписати контракт із відомим клубом

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 16:03
Варді може перейти в Наполі через проблеми з Лукаку
Джеймі Варді з уболівальниками. Фото: instagram.com/vardy7/

Після серйозної травми Ромелу Лукаку, який вибув щонайменше на три місяці, "Наполі" почав пошуки тимчасової альтернативи в нападі. Серед потенційних варіантів несподівано опинився вільний агент Джеймі Варді.

Кандидатура 38-річного колишнього нападника "Лестера" виглядає логічною, повідомляє Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Джеймі Варді доступний без трансферної суми на правах вільного агента. Він має великий досвід гри на високому рівні. Це дозволяє "Наполі" розглядати його як оперативне посилення лінії атаки.

Джейми Варди
Джеймі Варді продовжує підтримувати форму. Фото: instagram.com/vardy7/

Наскільки реальний трансфер Варді

Раніше "Наполі" пов'язували з інтересом до більш молодих форвардів, однак такі угоди вимагають великих витрат і часу. На тлі ситуації з Лукаку саме варіант з Варді здається найбільш реалістичним.

Варді виступав за "Лестер" з 2012 по 2025 рік, провів близько 500 матчів та забив понад 200 голів. Він став символом клубу, виграв Прем'єр-лігу та Кубок Англії, а зараз готовий розглянути нові виклики.

Тепер керівництво "Наполі" має вирішити, чи варто довіритися ветерану на кілька місяців або шукати довгострокову заміну Лукаку на трансферному ринку.

Нагадаємо, українка Дар'я Русаненко виборола медаль на Всесвітніх іграх у Китаї та захопила вболівальників.

Ярослава Магучіх та Юлія Левченко готуються до протистояння з найкращими легкоатлетками світу на етапі Діамантової ліги в Лозанні.

Інтрига в боротьбі за "Золотий м'яч" продовжує наростати — відомий ще один фаворит церемонії.

Ілля Забарний удостоївся хвалебного відгуку від Луїса Енріке за перший же матч у "ПСЖ".

спорт футбол Футбол трансфери Наполі Ромелу Лукаку Джеймі Варді
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації