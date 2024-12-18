Судаков и Сикан упали в стоимости, Ванат и Бражко выросли — обновление цен

Футболист донецкого "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

Неудачные выступления донецкого "Шахтера" в текущем сезоне привели к снижению стоимости их футболистов. В киевском "Динамо" ситуация немного лучше, но также не имеет стремительного роста.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" обновил стоимость игроков Украинской премьер-лиги.

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Падение Судакова после провальных матчей

Самым дорогим футболистом УПЛ остается полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, но его ценник упал на 3 млн евро — с 35 млн евро до 32 млн евро.

На второй позиции Николай Матвиенко, стоимость которого не изменилась — 18 млн евро.

На третьей позиции бразилец Кевин из "Шахтера" — 12 млн евро. Стоимость его одноклубника Марлона Гомеса снизилась с 12 до 10 млн евро.

Владимир Бражко и Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

Самым дорогим футболистом "Динамо" стал форвард Владислав Ванат, который прибавил 1 млн евро и теперь стоит 11 млн евро.

Не изменилась стоимость Николая Шапаренко и она сейчас составляет 10 млн евро.

На третьем место в "Динамо" вышел Владимир Бражко — он прибавил 2 млн евро и теперь стоит 9 млн евро.

Упала стоимость нападающего "Шахтера" Даниила Сикана с 7 до 6 млн евро. В "Динамо" по миллиону потеряли Виталий Буяльский и Александр Пихаленок, которые теперь стоят по 5 млн евро.

Самыми дорогими игроками УПЛ за пределами грандов являются Алексей Гуцуляк из "Полесья" и Илья Квасница из "Руха" — по 3 млн евро.

Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ. Фото: скриншот

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