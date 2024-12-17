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Мудрик — пятый попавшийся на допинге игрок Шахтера

17 декабря 2024 18:31
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Допинг-скандалы Шахтера — Мудрик, Срна, Фред и другие
Дарио Срна и Михаил Мудрик проваливали допинг-тесты. Фото: instagram.com/darijosrna/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

После проваленного допинг-теста вингера "Челси" Михаила Мудрика следует напомнить, что это он стал не первым игроком с найденным допингом, который был в структуре донецкого "Шахтера". До него было еще четверо, но на тот момент игравших в составе горняков.

Портал Новини.LIVE решил напомнить о допинговых скандалах, связанных с игроками из структуры "горняков".

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Алексей Гай

В 2011 году запрещенный препарат обнаружили в организме у полузащитника "Шахтера" Алексея Гая.

Алексей Гай
Гай во времена выступлений в "Шахтере". Фото: "Шахтер"

Оказалось, что запрещенная жидкость попала в организм вместе с препаратом от насморка.

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ не наказал игрока, но дисквалифицировал врача.

Александр Рыбка

В 2021-м году "Шахтер" оформил странный трансфер, подписав воспитанника "Динамо" Александра Рыбку.

Александр Рыбка
Александр Рыбка в "Шахтере". Фото: "Шахтер"

Однако Рыбка быстро посадил Андрея Пятова на скамейку запасных в "Шахтере" и сборной Украины. После стремительного взлета было такое же падение, поскольку у Рыбки в организме обнаружили остатки мочегонного препарата фуросемид, которое могут использовать, чтобы вывести из организма запрещенные препараты.

В результате рассмотрения дела Рыбка получил два года отстранения.

Фред

В 2015 году на Кубке Америки бразильский полузащитник "Шахтера" Фред оказался в центре допингового скандала.

Фред
Фред на тренировке "Шахтера". Фото: "Шахтер"

В организме игрока "горняков" обнаружили гидрохлортиазид — мочегонное средство, которое запрещено WADA.

Из этого скандала Фред вышел с минимальными потерями, поскольку вместо двух лет дисквалификации получил всего год.

Дарио Срна

В сентябре 2017 года тогдашний капитан "Шахтера" Дарио Срна объявил о проваленном допинг-тесте.

Дарио Срна
Дарио Срна. Фото: "Шахтер"

В допинг-тесте футболиста обнаружили экзогенные производные дегидроэпиандростерона, входящие в анаболические стероиды.

За проваленный допинг-тест Срну отстранили от футбола на 17 месяцев.

Напомним, латвийский баскетболист Янис Тимма написал Анне Седоковой о намерении совершить самоубийство.

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Английский "Челси" планировал отпустить Михаила Мудрика в "Баварию" перед тем, как игрок провалил допинг-тест.

футбол ФК Шахтер Михаил Мудрик Дарио Срна допинг

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