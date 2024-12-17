Допінг-скандали Шахтаря — Мудрик, Срна, Фред та інші

Даріо Срна та Михайло Мудрик провалювали допінг-тести. Фото: instagram.com/darijosrna/

Після проваленого допінг-тесту вінгера "Челсі" Михайла Мудрика варто нагадати, що це він став не першим гравцем зі знайденим допінгом, який був у структурі донецького "Шахтаря". До нього було ще четверо, але які на той момент ще грали у складі гірників.

Портал Новини.LIVE вирішив нагадати про допінгові скандали, пов’язані з гравцями зі структури "гірників".

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Олексій Гай

У 2011 році заборонений препарат знайшли в організмі у півзахисника "Шахтаря" Олексія Гая.

Гай за часів виступів у "Шахтарі". Фото: "Шахтар"

Виявилось, що заборонена рідина потрапила в організм разом з препаратом від нежитю.

КДК ФФУ не покарало гравця, але дискваліфікувала лікаря.

Олександр Рибка

У 2021 році "Шахтар" оформив дивний трансфер, підписавши вихованця "Динамо" Олександра Рибку.

Олександр Рибка у "Шахтарі". Фото: "Шахтар"

Однак Рибка швидко посадив на лавку запасних Андрія П’ятова у "Шахтарі" та збірній України. Після стрімкого зльоту було таке ж падіння, оскільки у Рибки в організмі знайшли залишки сечогінного препарату фуросемід, який можуть використовувати, щоб вивести з організму заборонені препарати.

В результаті розгляду справи Рибка отримав два роки відсторонення.

Фред

У 2015 році під час Кубка Америки бразильський півзахисник "Шахтаря" Фред опинився в центрі допінгового скандалу.

Фред на тренуванні "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

В організмі гравця "гірників" виявили гідрохлортіазид — сечогінний засіб, який заборонений WADA.

З цього скандалу Фред вийшов з мінімальними втратами, оскільки замість двох років дискваліфікації отримав лише рік.

Даріо Срна

У вересні 2017 року тодішній капітан "Шахтаря" Даріо Срна оголосив про провалений допінг-тест.

Даріо Срна. Фото: "Шахтар"

В допінг-тесті футболіста виявили екзогенні похідні дегідроепіандростерона, які входять до анаболічних стероїдів.

За провалений допінг-тест Срну відсторонили від футболу на 17 місяців.

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