Судаков і Сікан впали у вартості, Ванат та Бражко виросли — оновлення цін

Вартість Судакова впала після поразки Баварії та Поліссю
Невдалі виступи донецького "Шахтаря" цього сезону призвели до зниження вартості їхніх футболістів. У київському "Динамо" ситуація трохи краща, але також не має стрімке зростання.
Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" поновив вартість гравців Української прем'єр-ліги.
Падіння Судакова після провальних матчів
Найдорожчим футболістом УПЛ залишається півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков, але його цінник упав на 3 млн євро — з 35 млн євро до 32 млн євро.
На другій позиції Микола Матвієнко, вартість якого не змінилася — 18 млн євро.
На третій позиції бразилець Кевін із "Шахтаря" — 12 млн євро. Вартість його одноклубника Марлона Гомеса знизилася з 12 до 10 млн євро.
Найдорожчим футболістом "Динамо" став форвард Владислав Ванат, який додав 1 млн євро і тепер коштує 11 млн євро.
Не змінилася вартість Миколи Шапаренка, і вона зараз становить 10 млн євро.
На третє місце в "Динамо" вийшов Володимир Бражко — він додав 2 млн євро і тепер коштує 9 млн євро.
Впала вартість нападаючого "Шахтаря" Данила Сікана з 7 до 6 млн євро. У "Динамо" мільйон втратили Віталій Буяльський та Олександр Піхальонок, які тепер коштують по 5 млн євро.
Найдорожчими гравцями УПЛ за межами грандів є Олексій Гуцуляк з "Полісся" та Ілля Квасниця з "Руху" — по 3 млн євро.
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