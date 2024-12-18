Судаков і Сікан впали у вартості, Ванат та Бражко виросли — оновлення цін

Футболіст донецького "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

Невдалі виступи донецького "Шахтаря" цього сезону призвели до зниження вартості їхніх футболістів. У київському "Динамо" ситуація трохи краща, але також не має стрімке зростання.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" поновив вартість гравців Української прем'єр-ліги.

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Падіння Судакова після провальних матчів

Найдорожчим футболістом УПЛ залишається півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков, але його цінник упав на 3 млн євро — з 35 млн євро до 32 млн євро.

На другій позиції Микола Матвієнко, вартість якого не змінилася — 18 млн євро.

На третій позиції бразилець Кевін із "Шахтаря" — 12 млн євро. Вартість його одноклубника Марлона Гомеса знизилася з 12 до 10 млн євро.

Володимир Бражко та Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

Найдорожчим футболістом "Динамо" став форвард Владислав Ванат, який додав 1 млн євро і тепер коштує 11 млн євро.

Не змінилася вартість Миколи Шапаренка, і вона зараз становить 10 млн євро.

На третє місце в "Динамо" вийшов Володимир Бражко — він додав 2 млн євро і тепер коштує 9 млн євро.

Впала вартість нападаючого "Шахтаря" Данила Сікана з 7 до 6 млн євро. У "Динамо" мільйон втратили Віталій Буяльський та Олександр Піхальонок, які тепер коштують по 5 млн євро.

Найдорожчими гравцями УПЛ за межами грандів є Олексій Гуцуляк з "Полісся" та Ілля Квасниця з "Руху" — по 3 млн євро.

Топ-10 найдорожчих гравців УПЛ. Фото: скриншот

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