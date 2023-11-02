Ващук раскритиковал Луческу и назвал главную проблему Динамо

Игроки празднуют забитый гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший футболист сборной Украины Владислав Ващук оценил готовность киевского "Динамо" к центральному поединку 13-го тура украинской Премьер-лиги. Экс-защитник признал, что в столичной команде есть проблемы.

Ващук поделился мнением о работе Луческу в "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

Читайте также:

Известный в прошлом футболист Владислав Ващук, который встал на защиту Украины и вступил в ВСУ, не понимает, что происходит с игроками киевского "Динамо". Бывший защитник обратил внимание на то, что вокруг команды в последнее время образовалось очень много негатива. Ващук заявил, что в этой ситуации что-то не так.

Мирча Луческу недоволен игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Критика "Динамо" и Луческу

Экс-футболист сборной Украины признал, что во время его активной карьеры тоже были ссоры с тренерами, но это случалось редко и в тех случаях, когда наставник давно работал с командой. Ващук отметил, что стиль игры "бело-синих" изменился, футболисты перестали выдерживать темп, который необходим для победы в каждом матче.

Также Владислав Ващук раскритиковал главного тренера "Динамо" Мирчу Луческу. Бывший футболист считает, что это уже не тот наставник, который добивался успехов во главе "Шахтера". Ващук заверил, что будет болеть за "Динамо" в любом случае, даже в тяжелые для команды времена.

Поединок "Динамо" с "Шахтером" состоится в пятницу, третьего ноября, в 17:00.

Напомним, в Киеве простились с известным журналистом Артемом Франковым — фото и видео.

Зидан рассказал, какую команду он хочет возглавить.

Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды.

Миколенко установил уникальное достижение в английской Премьер-лиге.

Довбик заинтересовал известный немецкий клуб — "Жирона" может продать украинца.