Ващук розкритикував Луческу та назвав головну проблему Динамо

Гравці святкують забитий гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній футболіст збірної України Владислав Ващук оцінив готовність київського "Динамо" до центрального поєдинку 13 туру української Прем'єр-ліги. Ексзахисник визнав, що у столичній команді є проблеми.

Ващук поділився думкою про роботу Луческу у "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

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Відомий у минулому футболіст Владислав Ващук, який став на захист України та вступив до ЗСУ, не розуміє, що відбувається з гравцями київського "Динамо". Колишній захисник звернув увагу на те, що довкола команди останнім часом утворилося дуже багато негативу. Ващук заявив, що у цій ситуації щось не так.

Мірча Луческу незадоволений грою команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Критика "Динамо" та Луческу

Ексфутболіст збірної України визнав, що під час його активної кар'єри також були сварки з тренерами, але це траплялося рідко й у тих випадках, коли наставник давно працював із командою. Ващук зазначив, що стиль гри "біло-синіх" змінився, футболісти перестали витримувати темп, який необхідний для перемоги у кожному матчі.

Також Владислав Ващук розкритикував головного тренера "Динамо" Мірчу Луческу. Колишній футболіст вважає, що це вже не той наставник, який досягав успіхів на чолі "Шахтаря". Ващук запевнив, що вболіватиме за "Динамо" у будь-якому разі, навіть у важкі для команди часи.

Поєдинок "Динамо" з "Шахтарем" відбудеться у п'ятницю, 3 листопада, о 17:00.

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