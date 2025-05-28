Бывший игрок Динамо получил новое офицерское звание

Владислав Ващук. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук продолжает службу в Национальной гвардии. На этот раз экс-футболиста отметили за успехи в службе.

Ващук сообщил в Instagram, что получил новое офицерское звание.

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Новое звание Ващука

Ващук сообщил, что получил новое звание лейтенанта. Ранее он был младшим лейтенантом.

Владислав выложил видео с торжественного вручения нового звания во время построения. Во время объявления было сказано, что приказ лично был подписан командующим Нацгвардии Украины.

"Имею честь быть полезным своей стране! Слава Украине! Слава Героям!" — написал Ващук.

Отметим, что ровно год назад Ващук получил звание младшего лейтенанта. Бывший футболист служит в бригаде Национальной гвардии "Буревій".

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