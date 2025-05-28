Колишній гравець Динамо отримав нове офіцерське звання

Владислав Ващук. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Владислав Ващук продовжує службу в Національній гвардії. Цього разу ексфутболіста відзначили за успіхи в службі.

Ващук повідомив в Instagram, що отримав нове офіцерське звання.

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Нове звання Ващука

Ващук повідомив, що отримав нове звання лейтенанта. Раніше він був молодшим лейтенантом.

Владислав виклав відео з урочистого вручення нового звання під час шикування. Під час оголошення було сказано, що наказ особисто був підписаний командувачем Нацгвардії України.

"Маю честь бути корисним своїй країні! Слава Україні! Слава Героям!" — написав Ващук.

Зазначимо, що рівно рік тому Ващук отримав звання молодшого лейтенанта. Колишній футболіст служить у бригаді Національної гвардії "Буревій".

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