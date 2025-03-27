Останется ли Вернидуб в Кривбассе — детали от журналиста

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Фото: instagram.com/fckryvbas

В чемпионате Украины по футболу возобновляются поединки после международной паузы. В некоторых клубах уже решают стратегические вопросы относительно следующего сезона.

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб договорился о продлении контракта с клубом, сообщает журналист Виктор Вацко.

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По его словам, Вернидуб имеет определенную договоренность с президентом клуба. А вопрос о его контракте уже на стадии решения.

Вернидуб и "Кривбасс"

"Насколько мне известно, между президентом "Кривбасса" Константином Караманицем и Юрием Николаевичем Вернидубом давно существует джентльменская договоренность", — рассказал Вацко.

По его информации, если Вернидуб захочет уйти из клуба — он уйдет, даже имея действующий контракт. Главное — это предупредить заранее.

Сам Вернидуб после появления различной информации в СМИ якобы объявил клубу, что готов продлевать с ним контракт.

"Насколько я понимаю, между футбольным клубом "Кривбасс" и Юрием Николаевичем Вернидубом есть принципиальная договоренность о продлении контракта. И на данный момент все идет к тому, что контракт будет продлен", — сказал Вацко.

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