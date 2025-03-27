Чи залишиться Вернидуб у Кривбасі — деталі від журналіста

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб. Фото: instagram.com/fckryvbas

В чемпіонаті України з футболу відновлюються поєдинки після міжнародної паузи. У деяких клубах вже розв'язують стратегічні питання щодо наступного сезону.

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб домовився про продовження контракту з клубом, повідомляє журналіст Віктор Вацко.

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За його словами, Вернидуб має певну домовленість з президентом клубу. А питання щодо його контракту вже на стадії вирішення.

Вернидуб та "Кривбас"

"Наскільки мені відомо, між президентом "Кривбасу" Костянтином Караманіцем і Юрієм Миколайовичем Вернидубом давно існує джентльменська домовленість", — розповів Вацко.

За його інформацією, якщо Вернидуб захоче піти з клубу — він піде, навіть маючи чинний контракт. Головне — це попередити заздалегідь.

Сам Вернидуб після появи різної інформації у ЗМІ нібито оголосив клубу, що готовий продовжувати з ним контракт.

"Наскільки я розумію, між футбольним клубом."Кривбас" та Юрієм Миколайовичем Вернидубом є принципова домовленість про продовження контракту. І на цю мить все йде до того, що контракт буде продовжено", — сказав Вацко.

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