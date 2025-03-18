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Вернидуб спростував слова Бурбаса про фінансові проблеми Кривбаса

18 березня 2025 15:41
Максим Коваленко - Редактор
Вернидуб заперечив заяви Бурбаса про проблеми з фінансами Кривбаса
Головний тренер "Кривбаса" Юрій Вернидуб. Фото: пресслужба ФК "Кривбас"
Максим Коваленко - Редактор

Відомий український інсайдер Ігор Бурбас заявив, що "Кривбас" має фінансові проблеми, тому клуб вже влітку може залишити головний тренер Юрій Вернидуб. У клубі заявили, що це не відповідає дійсності. 

Наставник "Кривбаса" Юрій Вернидуб в інтерв'ю пресслужбі криворізької команди спростував інформацію про фінансові проблеми клубу. 

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Він підкреслив, що заборгованості із виплати заробітної плати немає. Є лише затримки з преміями, "але це внутрішня справа клубу". 

Юрій Вернидуб
Головний тренер "Кривбаса" Юрій Вернидуб. Фото: instagram.com/fckryvbas

Що сказав Вернидуб 

"З усією повагою до нього, як до будь-якого журналіста, але ця інформація не відповідає дійсності. Стосовно мене і якихось "агентів" — це відверта брехня. В мене немає агента і не було", — підкреслив тренер.

За словами Вернидуба, заборгованості клубу перед футболістами та тренерським штабом немає.

"Так, є затримка з виплатою преміальних, але це внутрішні справи клубу. У нас був діалог з президентом, і в нас є свої домовленості з цього приводу", — зазначив він.

Вернидуб також розповів про ситуацію із своїм контрактом. 

"Щодо нового контракту — це питання часу. Ми вже погодили все з керівництвом клубу, і наразі тривають деякі перемовини стосовно деталей продовження нашої співпраці", — резюмував він.

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спорт футбол УПЛ Юрій Вернидуб Кривбасс
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