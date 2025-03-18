Вернидуб опроверг заявления Бурбаса о проблемах с финансами Кривбасса

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Фото: пресс-служба ФК "Кривбасс"

Известный украинский инсайдер Игорь Бурбас заявил, что "Кривбасс" имеет финансовые проблемы, поэтому клуб уже летом может покинуть главный тренер Юрий Вернидуб. В клубе заявили, что это не соответствует действительности.

Наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб в интервью пресс-службе криворожской команды опроверг информацию о финансовых проблемах клуба.

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Он подчеркнул, что задолженности по выплате заработной платы нет. Есть лишь задержки с премиями, "но это внутреннее дело клуба".

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Фото: instagram.com/fckryvbas

Что сказал Вернидуб

"Со всем уважением к нему, как к любому журналисту, но эта информация не соответствует действительности. В отношении меня и каких-то "агентов" — это откровенная ложь. У меня нет агента и не было", — подчеркнул тренер.

По словам Вернидуба, задолженности клуба перед футболистами и тренерским штабом нет.

"Да, есть задержка с выплатой премиальных, но это внутренние дела клуба. У нас был диалог с президентом, и у нас есть свои договоренности по этому поводу", — отметил он.

Вернидуб также рассказал о ситуации со своим контрактом.

"Относительно нового контракта — это вопрос времени. Мы уже согласовали все с руководством клуба, и сейчас продолжаются некоторые переговоры относительно деталей продолжения нашего сотрудничества", — резюмировал он.

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