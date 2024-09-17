Вацко дал Мудрику совет, как стать основным футболистом Челси

Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: УАФ

Украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о перспективах Михаила Мудрика в "Челси". Эксперт обратил внимание на нюансы, которые болельщики редко обсуждают.

Вацко описал варианты, которые оказались перед Мудриком, в своем подкасте на YouTube-канале "Вацко Live".

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Михаил Мудрик сыграл в новом сезоне за "Челси" только 80 минут. Украинский вингер пропустил матч с "Борнмутом" в прошлые выходные, который "синие" выиграли на выезде со счетом 1:0.

Михаил Мудрик в Лондоне. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Вацко рассказал, что должен сделать Мудрик

Эксперт напомнил о том, что трансферное окно в ведущих европейских чемпионатах уже закрыто, так что как минимум до января 2025 года Мудрик никуда не уйдет из "Челси". За это время у Михаила будет возможность убедить нового главного тренера команды в своем профессионализме.

Вацко отметил, что Мадуеке действительно мощно начал сезон и заработал вызов в национальную команду, однако он может играть и на правом фланге. Другим конкурентам Мудрика не хватает стабильности, тогда как сам Михаил обладает талантом, который будет полезен для "Челси". К тому же, Мареска внес Мудрика в заявку "синих" на все турниры, в которых участвует команда.

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