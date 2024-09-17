Вацко дав Мудрику пораду, як стати основним футболістом Челсі

Михайло Мудрик у збірній України. Фото: УАФ

Український коментатор Віктор Вацко поділився думкою про перспективи Михайла Мудрика у "Челсі". Експерт звернув увагу на нюанси, які вболівальники рідко обговорюють.

Вацко описав варіанти, які опинилися перед Мудриком, у своєму подкасті на YouTube-каналі "Вацко Live".

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Михайло Мудрик зіграв у новому сезоні за "Челсі" лише 80 хвилин. Український вінгер пропустив матч із "Борнмутом" минулими вихідними, який "сині" виграли на виїзді з рахунком 1:0.

Михайло Мудрик у Лондоні. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Вацко розповів, що має зробити Мудрик

Експерт нагадав про те, що трансферне вікно у провідних європейських чемпіонатах вже закрите, тому щонайменше до січня 2025 року Мудрик нікуди не піде з "Челсі". За цей час Михайло матиме можливість переконати нового головного тренера команди у своєму професіоналізмі.

Вацко зазначив, що Мадуеке справді потужно розпочав сезон і заробив виклик до національної команди, проте він може грати й на правому фланзі. Іншим конкурентам Мудрика не вистачає стабільності, тоді як сам Михайло має талант, який буде корисним для "Челсі". До того ж Мареска вніс Мудрика до заявки "синіх" на всі турніри, в яких бере участь команда.

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