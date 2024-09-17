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Вацко ухвалив вирок Мудрика через ситуацію в Челсі

17 вересня 2024 15:32
Валерій Ковалевич - Редактор
Вацко дав Мудрику пораду, як стати основним футболістом Челсі
Михайло Мудрик у збірній України. Фото: УАФ
Валерій Ковалевич - Редактор

Український коментатор Віктор Вацко поділився думкою про перспективи Михайла Мудрика у "Челсі". Експерт звернув увагу на нюанси, які вболівальники рідко обговорюють.

Вацко описав варіанти, які опинилися перед Мудриком, у своєму подкасті на YouTube-каналі "Вацко Live".

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Михайло Мудрик зіграв у новому сезоні за "Челсі" лише 80 хвилин. Український вінгер пропустив матч із "Борнмутом" минулими вихідними, який "сині" виграли на виїзді з рахунком 1:0.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у Лондоні. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Вацко розповів, що має зробити Мудрик

Експерт нагадав про те, що трансферне вікно у провідних європейських чемпіонатах вже закрите, тому щонайменше до січня 2025 року Мудрик нікуди не піде з "Челсі". За цей час Михайло матиме можливість переконати нового головного тренера команди у своєму професіоналізмі.

Вацко зазначив, що Мадуеке справді потужно розпочав сезон і заробив виклик до національної команди, проте він може грати й на правому фланзі. Іншим конкурентам Мудрика не вистачає стабільності, тоді як сам Михайло має талант, який буде корисним для "Челсі". До того ж Мареска вніс Мудрика до заявки "синіх" на всі турніри, в яких бере участь команда.

Нагадаємо, дівчина зірки "Динамо" залишилася без одягу, намагаючись заманити підписників. 

Мудрик може перейти до клубу, який тричі вигравав Лігу чемпіонів. 

Захисник збірної України отримав важку травму

Вацко назвав нового Забарного в київському "Динамо". 

Дружина Луніна роздяглася на камеру, після того, як воротар підписав контракт із "Реалом". 

спорт футбол Михайло Мудрик Челсі Віктор Вацко

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