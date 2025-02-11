Фанаты Манчестер Сити поиздевались над Винисиусом — что известно

Игроки мадридского "Реала" во время матча. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В Лиге чемпионов продолжаются матчи стыкового раунда. Центральный матч всего раунда проходит в Англии.

Фанаты "Манчестер Сити" перед матчем с мадридским "Реалом" вывесили баннер, посвященный лидеру испанского клуба Винисиусу Жуниору, сообщает портал Новини.LIVE.

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В нем упоминается недавнее вручение "Золотого мяча". Это событие вызвало бурные эмоции у бразильца.

Баннер болельщиков "Манчестер Сити". Фото: скриншот Megogo

Родри и Винисиус

Большой баннер, который появился на английском секторе перед стартом поединка, был адресован Винисиусу. На нем изображен игрок "Манчестер Сити" Родри, который получил "Золотой мяч" по итогам 2024 года.

Тогда ожидалось, что награду получит именно бразилец, но этого не произошло. Винисиус и мадридский "Реал" бурно отреагировали на такое решение, выразив свое несогласие.

"Стоп, больше не лей этих горьких слез", — написано на баннере "Манчестер Сити".

Баннер — это ссылка на песню группы Oasis "Stop crying your heart out".

Напомним, лидер мадридского "Реала" может покинуть испанский клуб и переехать во Францию или Саудовскую Аравию.

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