Фанати Манчестер Сіті познущались над Вінісіусом — що відомо

Гравці мадридського "Реала" під час матчу. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

У Лізі чемпіонів тривають матчі стикового раунду. Центральний матч усього раунду проходить в Англії.

Фанати "Манчестер Сіті" перед матчем з мадридським "Реалом" вивісили банер, присвячений лідеру іспанського клубу Вінісіусу Жуніору, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Банер вболівальників "Манчестер Сіті". Фото: скриншот Megogo

Родрі та Вінісіус

Великий банер, який з'явився на англійському секторі перед стартом поєдинку, був адресований Вінісіусу. На ньому зображений гравець "Манчестер Сіті" Родрі, який отримав "Золотий м'яч" за підсумками 2024 року.

Тоді очікувалось, що нагороду отримає саме бразилець, але цього не сталося. Вінісіус та мадридський "Реал" бурхливо відреагували на таке рішення, висловивши свою незгоду.

"Стоп, більше не лий цих гірких сліз", — написано на банері "Манчестер Сіті".

Банер — це посилання на пісню гурту Oasis "Stop crying your heart out".

Нагадаємо, лідер мадридського "Реала" може залишити іспанський клуб і переїхати до Франції чи Саудівської Аравії.

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